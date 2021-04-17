本周末新盤未有大型賣樓活動，市場交投以貨尾為主，其中青衣明翹匯錄得三房戶成交，造價達1,240萬元，呎價1.64萬元。

發展商佳明集團（1271）表示，旗下青衣明翹匯2A座22樓A室，實用面積755方呎，屬三房套房間隔，今日以1,240萬元售出，呎價16,424元，是項目近兩周再錄成交。

另一邊，信置（083）旗下兩個新盤亦錄成交。烏溪沙Silversands 5座5樓C室，實用面積455方呎，兩房間隔，今日以962萬元沽出，呎價21,143元。項目累售60伙，總套現逾5.6億元。至於同系的深水埗一號九龍道今日沽出25樓A室，實用面積438方呎，成交價960.65萬元，呎價21,932元。項目累售98伙，總套現逾2億，僅餘2伙待售。

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