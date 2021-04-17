政府封殺公眾查冊途徑，首階段容許公司拒絕公眾查閱董事的身份證號碼及通常住址。財經事務及庫務局局長許正宇今日出席電視節目時表示，近年社會對保障私隱的意識提高，起底問題較過往嚴重，新措施是與時並進的安排，又認為修改查冊不會影響商業交易。

他強調，當局只修改整份登記冊中兩個項目，包括住址以通訊地址代替，身份證號碼只披露英文字母及首三個數字，認為安排不會影響商業交易的保障，若買賣雙方想促成交易，相信會願意授權對方查閱完整資料。他又指，公開完整資料或引致罪案發生，「如果我給你所有資料，你知道我的住址，知道我完整身份證號碼，你可以做很多事情。」

至於傳媒的查冊工作是否豁免，他指記者將與一般公眾人士取得同樣資料，不能豁免，而政府部門、執法機關將列為「指明人士」，可查閱董事完整個人資料。

不過，早前獨立股評人David Webb批評政府誤導立法會，稱在香港不同人士擁有相同姓名相當普遍，限制身份證號碼難以識辨個人身份，讓董事逃避責任及易於參與犯罪活動，又要求暫停有關修例，並且取消公司註冊處收費制。

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