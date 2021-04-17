香港實施《港區國安法》以來，以BNO身份申請簽證移英的港人不斷增加。加上英國政府日前宣布撥款4300萬英鎊(約4.6億港元)，為持BNO護照申請赴英簽證的港人，在英國住宿、入學及工作提供協助，令持有BNO港人移美意欲急增。早前英國《泰晤士報》指，英國一月底開始，接受擁有BNO身份的香港居民申請，計劃至今已有逾3.5萬人申請，每周平均逾3000人申請。

半獨立屋按年升 9%

帶動當地樓價節節上升，根據英國土地註冊處資料顯示， 一月整體樓價按年上升7.5%，達249,309英鎊（約268萬港元）。其中升幅最強勁的是半獨立屋（Semi-detached house）按年上升 9%，達241,084英鎊（約259萬港元），其次為獨立屋（Detached house），按年升8.6%，達382,964 英鎊（約412萬港元），另外港人最愛買入的排屋（Terraced house )，亦 按年升 8.2%，達203,170 英鎊（約219萬港元）。

至於按地區方面，英格蘭整體樓價為266,532英鎊（約287萬港元）按月跌0.6%，按年則上升7.5%。其中表現最好為東北區（North West），即港人熟悉的曼徹斯特、車士打郡等地，按上升12%，按月上升0.7%，至184,234 英鎊（約198萬港元）。另外約克郡與亨伯區 (Yorkshire and The Humber)表現不俗，按月雖下跌1.4%，按年上升8.9%，至179,248英鎊（約193萬港元），另外大倫敦方面，樓價仍然高踞不下，按月上升0.1%，按年上升5.3%，達501,320 英鎊（約539萬港元）。

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