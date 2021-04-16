【本報訊】二手樓市交投熾熱，再有名人趁機沽貨。藝人陳靜（Dada）2017年斥1,225萬元一手購入荃灣海之戀三房單位，市傳最新以1,528萬元沽貨，四年間獲利逾300萬元離場。

持貨4年賺逾300萬

市場消息指，荃灣海之戀7座中層A室，實用面積777方呎，三房間隔，單位向西，望藍巴勒海峽景。由藝人陳靜（Chan Ching）於2017年斥1,225萬元一手購入，呎價15,766元。今年1月時，單位以1,568萬元推出放售，最終減至1,528萬元成交，呎價19,665元；原業主四年間賬面獲利303萬元，單位升值25%。

翻查資料，同座高層E室，實用面積773方呎，上月底以1,555萬元售出，呎價20,116元，是次成交屬市價。陳靜自2008年出道，因E級傲人身材而走紅，成廣告商寵兒。及後轉戰電影界，因《低俗喜劇》一舉成名，近年則加盟古天樂的天加一文化傳媒。

利嘉閣鮑允中表示，九龍灣淘大花園N座低層，實用面積377方呎，兩房間隔，以629萬元零議價沽出，呎價16,684元。買家是一對年輕夫婦，七年前由中國來港攻讀碩士學位，最近申請到永久居民身份證，故在港置業。原業主1985年5月以26.945萬購入，36年間獲利602萬元或升22倍。