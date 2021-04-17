5,000元消費券細節未出，全香港人引頸以待，不是急着去消費，而是想盡辦法套現，不想順從這個政府，財務上又可以更靈活，例如儲錢去移民好過。但在甚麼也講「安全」的香港社會，「消費安全」當然是政府關心的議題，警惕不容許套現，可以預期未來消費券推出後，連使錢都面臨被拘捕風險。

香港並不是第一個鄰近地區推出消費券，政府亦有參考去年4月發放消費券的澳門，有關監管方法會引進香港之餘，亦會提升至更辣層面。

首先，很多港人想到消費券可以用來買禮品卡或現金券繼而套現，大家去Carousell都不難看到有二手禮品卡出售，除了部份流通性低的會以大折讓出售，例如5折以下；其他流通性極高，例超市禮券、Apple Gift Card，折讓極少，可謂與現金接近等值，若果用消費券買2,500元超市現金券，輕微折讓2,400元售出套現，相信仍然大把人要。

但澳門經驗早已看穿到這個明顯的套現位，而且不是用甚麼科技或程式堵塞，而是照容許你買禮品卡或現金券，但一套現即屬違法，「經濟局會跟進調查」。但究竟如何能夠查到這張禮品卡是從消費券購入所得，還是用自己錢買，相信非常困難，但政府現時以違法為武器恐嚇消費者，警察隨時拉人，已令很多本身持有一堆現金券的人滴汗。

另一個就是政府已經明言會監管香港人刻意購物後退貨，繼而退款的問題，這樣便可以偷天換日將一筆受限制的消費券換成現金。

這個情況，澳門政府仍然有一番見解，但未有如上述般恐嚇會違法，可見這個渠道執法困難。澳門說當發生需要退換貨品情況時，消費者可先與商戶協商處理方式，透過換貨方式處理，倘最終需要退款，「相關貨款須經澳門通公司將款項退回電子消費卡內，且不得藉此進行任何套現消費卡的行為」。

但問題是，這條渠道極難監管，就算資金是原路去、原路返，除非不止是儲值支付工具能夠識別消費券資金，連收款的零售商亦能夠識別，才能夠解決問題。

而若果消費者一星期後才將衣服退貨，如何得知是以消費券方式消費？AlipayHK及WeChatPayHK估計有相應技術，在單據上印豬頭嘜，但八達通卡未必咁聰明，最終責任卸落零售商身上，或會與顧客爭拗更多。

尚有一些澳門已經執法的套現案例——有人以半價出售政府補貼的3,000元消費卡，即被拘捕以及追究刑事或民事責任。在香港，消費券是直接注入儲值支付工具，當然難以像澳門般出售，但能否出租Sim card或八達通卡，變相將儲值支付工具內的消費券賣斷？不過執行上頗為困難。

到最後，澳門當時有餐廳亦趁當地消費卡發放後抬價賺錢。香港會否有人賣1,000元一盒叉燒飯，然後套現給客人？理論上行得通，但這種手法無異於洗錢，而在現時以司法為武器無所不用其極的政府，以這種方式監管機會極大，試都不要去試。

上述方法大部份都是澳門經驗，希望聰明人不會以為這些常識是秘密。事實上，若果在正常社會下，香港人或許真的會直接使用消費券，不會思考太多套現問題，但政府箝制自由如猛獸，白票又管、新聞又管，香港人有得表態之時，當然是想盡辦法令政府出醜。

程總裁

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