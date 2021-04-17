老虎系對沖基金經理Bill Hwang的家族辦公室Archegos爆倉事件，連同金融初創Greensill破產風波，令瑞信損失慘重，更被多名投資者起訴。《彭博》報道，美國密歇根州養老基金、聖克萊爾海岸警察局及消防退休系統，周五於曼哈頓聯邦法院起訴瑞信，控訴瑞信誤導投資者，對高風險客戶如Greensill Capital及Archegos採取過高槓桿。

該養老基金代表於去年10月至今年3月底購入了瑞信的美國存託憑證的所有股東，指控瑞信掩蓋了公司於風險政策的重大缺陷，包括程序、合規監督等，使高風險客戶能夠承擔過高的槓桿，令銀行面臨數十億元的損失。瑞信拒絕評論有關事件。

早前對沖基金Archegos爆倉，重創瑞信的對沖基金部門，令瑞信勁蝕47億美元（約366.6億港元）；而3月初英國供應鏈初創Greensill Capital破產再進一步打擊瑞信，因Greensill將將放款公司的貸款打包為證券，售予瑞信旗下4個私人投資基金，瑞信作為低風險的投資商品出售給投資者，Greensill破產後，瑞信須凍結約100億美元的基金，料將虧損約15億美元（約116億港元）。

大摩因Archegos事件勁蝕71億

摩根士丹利昨日公佈首季業績，披露於Archegos爆倉事件中，相關損失達9.11億美元（約71億港元）。財報顯示，上季包括「一個主要客戶的信貸事件」錄得虧損6.44億美元，截至首季末與同一事件有關的後續交易虧損2.67億美元，大摩行政總裁高聞其後向分析員證實，集團所指的客戶為Archegos，並對有關損失感到遺憾。而野村則預期，Archegos事件為集團帶來20億美元損失。

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