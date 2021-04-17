近年因兒子鄧耀昇生意過度擴張，屢屢傳出財困的「舖王」鄧成波，市傳再度蝕讓沽貨。市場消息指，鄧成波最新以約5.5億元沽出灣仔皇后大道東258號尚翹峰商場多個舖位連50個車位，較買入價蝕讓1,420萬元。

市場消息指，鄧成波以約5.5億元，沽出灣仔皇后大道東258號尚翹峰第1座地舖至商場2樓，以及第2、3座地舖及1樓，共涉及面積達2.6萬方呎，並另外涉及達50個車位。資料顯示，相關物業為鄧成波於2016年10月以5.642億元，向華置（0127）及市建局購入物業，以此成交價計，鄧成波持貨5年，賬面已經蝕讓1,420萬元。

舖王鄧成波持續沽售旗下物業，去年全年沽出過百億元物業，主要為子四出撲水還債，早前更傳出其妻都要出手抵押保單。

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