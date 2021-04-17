【本報訊】樓市交投暢旺，樓價步入上升軌迹，北角寶馬山公務員樓怡和苑獲得買家追捧，更有單位以3,500萬元成交，賣貴1年前近1,000萬元。

泓都兩房逾千萬易手

市場消息指，樓齡近50年的北角寶馬山怡和苑，最新低層B室，一個實用面積1,479方呎的單位，以3,500萬元沽出，呎價高達23,665元。去年5月項目同層A單位以銀主盤拍賣形式沽出，單位大小相同，但該單位僅以2,575萬元成交，相隔不足一年，項目已經賣貴925萬元，升幅高達36%。

據悉，怡和苑單位原業主2002年以500萬元買入單位，持貨19年轉手，賬面獲利高達3,000萬元，升幅高達6倍。

另外，堅尼地城泓都新近都錄得一宗兩房戶以1,058萬元成交。利嘉閣分行經理黃國然表示，堅尼地城泓都1座中層E室，一個實用面積約470方呎兩房單位，原開價1,100萬元，放盤至今約8個月都未有承接，最終於日前以1,058萬元易手，減價42萬元或約4%，呎價22,511元，為市價成交。原業主2011年2月以約560萬元買入單位，持貨約10年，轉手賬面賺約498萬元或89%。

利嘉閣高級經理吳玉蘭指，鰂魚涌南豐新邨12座中層G室新近以710萬元獲買家承接。單位實用面積約391方呎，兩房間隔，呎價約18,159元。原業主2005年以183.8萬元買入單位，持貨16年賬面獲利526.2萬元，升幅達2.9倍。