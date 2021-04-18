馬雲的螞蟻集團被中央「拆骨」成金融控股公司後，仍未解除中央疑慮，市傳螞蟻亦正研究馬雲退股並交出控制權，包括考慮將股份轉讓予國家，之後便有機會重新上市。分析指失去馬雲靈魂人物，就算螞蟻再上市，估值也會進一步下跌。

華盛証券證券分析師聶振邦表示，馬雲是螞蟻的靈魂人物，即使以棄股換取重新上市，螞蟻的估值也會大打折扣，「就好似完全冇李嘉誠，長和估值都會受影響。」他相信，重組後的螞蟻雖然已局限馬雲在集團的發揮空間，營運上未必有太大影響，但當涉及未來幾年發展的前膽指引，馬雲的角色便很重要。

聶振邦估計，要馬雲完全退出螞蟻或屬市場意料之外，將在現時不明朗前景再添陰霾，「投資者冷靜落嚟會發覺，前景同早幾個月前分別唔大」，料股東之一的阿里巴巴（9988）股價短期將會受壓。但他稱，螞蟻的支付業務仍大有可為，相信一旦再上市，仍有一定吸引力。

亦有市場人士認為，馬雲是否退出螞蟻仍只聞樓梯響，而如果消息屬實，市場可重新憧憬螞蟻再上市，至少能釋放現有價值，屆時對阿里巴巴股價有支持作用。該人士又指，針對阿里及螞蟻的整頓工作長遠是好事，「其實螞蟻金融系統好似雷曼兄弟爆煲之前無皇管，貸款嘅鬆懈、不受監管程度令人瞠目結舌」，經過規範後，阿里系將更跟隨「遊戲規則」，對互聯網金融發展利多於弊。

股份禁賣予阿里或螞蟻股東

路透社引述消息人士報道，螞蟻正在研究方案，讓馬雲退股及放棄螞蟻的控制權，報道又指，今年1至3月期間，人民銀行等四大金融監管機構已跟馬雲及螞蟻進行會談，要求馬雲放棄螞蟻的控制權。但螞蟻發聲明指，從未就馬雲出售持股作任何討論。

消息人士指出，螞蟻打算將馬雲的股份售予現時螞蟻投資者，又或者阿里巴巴，而毋須由外人持有。但另一名消息人士指，監管機構已表明馬雲不可轉售予有關連的個人或公司，意味要馬雲跟螞蟻割席，其中一個選項是賣給國家投資者。報道指，現時無法確定馬雲會否退出，以及採取哪個方案。

路透報道指，過去幾個月有關螞蟻下場的多個消息與時間吻合，包括一名消息人士指，馬雲在農曆年假期不只一次與監管部門會面；另一消息人士稱，螞蟻已在幾個月前著手研究馬雲退股；也有接近監管機構的消息指，螞蟻在3月上旬已向當局回覆正在考慮方案。

去年招股書披露，馬雲持有螞蟻11.26%股份的經濟利益，但他透過杭州雲鉑，用旗下杭州君瀚及杭州君澳共持有螞蟻50.52%股權，乃螞蟻的實際控制人。消息人士指，馬雲很可能出售杭州雲鉑，為重組及上市清除障礙。

螞蟻重組成金融控股公司

本月12日，四大監管機構第3度與螞蟻約談，促成整改方案，包括將螞蟻「拆骨」，整體設立為金融控股公司，所有從事金融活動的機構全部納入金融控股公司接受監管。

中國對阿里系的整頓工作陸續有結果，阿里巴巴要求商戶「二選一」的調查案件，本月10日被中國市場監管總局罰款182.28億元人民幣，相當於2019年中國營業額的4%，成中國反壟斷歷史上最大罰單。阿里當時回應指，「處罰是對我們的警醒和鞭策」，會誠懇接受，堅決服從。

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