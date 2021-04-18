友人幽幽地吐了一句「而家咁嘅香港仲有乜好寫」。的確，如果至今依然日夜追新聞、活躍於社交媒體，心臟一定很強大。

本欄過往寫虛擬銀行相關，偶一寫周邊的金融科技，刻下香港不像香港，繼續寫虛擬銀行有點離地，容我用另類的文字記錄一下個人感受。

筆者枱頭放《讀曆書店》的桌曆，每撕一頁都感受到台灣女作家的筆尖，然後自己思考一整天，一些金句更是發人深省。

「多少年後，我才知道，世界是野獸的。」—許多人在前年7月21日終於都知道了，就算當時心仍蒙蔽着，8月31日都會知道世界有幾野獸。那些野獸的日子，至今，忘不了。事實上，殺戮已經展開，野獸日日出沒，無情地吞噬在地上行走的好人。

「倘若世界要為你貼上標籤，那就跑得讓它來不及貼上。」—未必所有人喜歡被標籤，這幾年倒是許多人自己貼上標籤，然後承受「被標籤」的痛苦。

「我想，我永遠無法練到『無所畏懼』的境界，但我知道，我有邊發抖邊往前走的勇氣」—這些年來，百萬人走過幾多大大小小的路，交織住幾多淚水和汗水；而現今低氣壓情況下，也有一起懲罰阿布泰的勇氣，反正我們都「被標籤」了。

「人世原來是重逢的少，別離的多」—2019年6月至今和幾多人以不同形式道別，價值觀不同的，自然就疏遠；有些不明不白的消失了；有些軀體不明不白失去自由；有些睇淡香港前途的準備和已離去了。

曾經充滿期盼地翻下一頁，盼望着幾時變好；現在只是祈求着不太差就算了。

「無法相信任何神的時候，我只選擇善良。唯有善良，使人穿越痛苦，來到有愛的地方。」—即使對政權感到絕望，也不要對未來失望，要懷着善良的心，更好的，未來見。

對許多香港人來說，2021年是沉重的一年，荒謬和瘋癲變成日常，活在這個年代，盡力呼吸就好。下星期探討返虛銀marketing策略。

杜夫人

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