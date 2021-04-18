先旨聲明，這是一篇沒有答案的文章，如果你只求結論，不想思考過程，大可略過。

公共衞生權威Hans Rosling醫生撰寫的《真確》(Factfullness)，一開首問了十三條如「現今全球平均人壽幾多」看似簡單不過的問題。Rosling發現很多人答錯的題數比隨機亂估還要多。他指出，大多人對世界的無知，原因在於我們沒有翻新認知。我們對世界的認知來自老師，老師的知識來自他們在學校讀書的時代！

認知過時的問題，在金融知識領域一樣嚴重。有些經常掛在口邊，活像全宇宙都知的概念，卻是出奇地含糊不清。當去年開始身邊很多朋友開離岸戶口時，我開始認真研究「資金流」是何物。為何這麼多人搬錢走，連新加坡、加拿大都有數字顯示從香港流入大量存款，但金管局仍然說未見到資金流走？當然，講句「他們講大話」就可以停止思考，但理性少少，睇返港元存款和銀行體系結餘又真的吹漲有錢入喎。

我認為，最關鍵的問題是在資金高度全球化下，根本已無可能用地理位置去區分資金的源頭。一個香港人在獅子銀行戶口兌換英鎊，算不算走資？因為這筆英鎊仍存放在獅子銀行，所以不算。咁開個獅子銀行的英國分行戶口放英鎊，算走資吧？我覺得個人層面算是走資。但從獅子銀行來說，這筆被客戶「退回」的港元仍然在銀行體系之中，等候被分配到其他用途，例如可能畀咗一個新香港人用人民幣兌走了，又或者借了出去做IPO孖展。

簡言之，假如市場上仍然有港元的需求，商業銀行都會保留這些被個人「走資」的港元，直至啃唔落，港元供過於求被dump到弱方兌換保證，就搵返金管局去接貨，令銀行體系結餘下跌，收縮港元供應，這個時候才算是真的走資了。

戚風生剛出來打工時，前輩們都叮囑要注意資金流的新聞，靠這個來預測股市走勢（資金走咪股市跌囉）。那些年，要坐飛機先開到離岸戶口，當然有一定道理。但今時今日，資金流是leading indicator還是lagging indicator，值得大家好好思考。

戚風生

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