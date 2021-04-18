疫情緩和帶動市場投資氣氛向好，不少投資者「復出」入市。美聯最新報告指，本港首季工廈買賣註冊錄得890宗，按年大升逾一倍；該行預料，第二季相關市場交投持續向好，前景可望高一線。

美聯工商舖數據顯示，本港首季共錄890宗工廈買賣註冊，較去年同期增加約1.6倍；涉及註冊金額則錄約84.8億元，按年勁升逾1.53倍。當中以上月交投表現最為突出，期內錄得351宗相關買賣註冊，佔首季近四成，而按年升約2.1倍；涉及金額約28.56億元，較去年同期增1.26倍。

美聯工商舖陳偉志指，工商物業撤辣，加上工廈市場近期有多個新盤推售，帶動工廈註冊量按年錄得大升。不過，由於兩地尚未通關，不少投資者或用家態度仍較審慎；相信待疫情進一步緩和，市場穩步復蘇，工廈市場交投將繼續向好。

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