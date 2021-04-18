鳳凰衛視（2008）發新聞稿指，收到公司大股東、主席劉長樂旗下的今日亞洲通知，分別於4月16及17日將18.94億股，即37.93%鳳凰衛視股份，分別盡數售予紫荊文化（香港）集團及何超瓊旗下的信德集團。

其中，紫荊文化將收購10.49億股股份，佔總股本約21%；信德集團收購8.45億股，佔總股本約16.93%，未有提交易作價。

聯交所資料顯示，劉長樂持有逾19.01億股或38.08%的鳳凰衛視，換言之幾乎將鳳凰衛視股份沽清。事實上，劉長樂於2月26日開始，已卸任該公司行政總裁一職，現留任主席及執行董事，當時公告指是由於有其它工作安排。

至於紫荊文化集團是由中央今年2月在港組建的「文化央企」，統轄四大中資出版業，包括聯合出版集團、《紫荊》雜誌社、銀都機構、中華文化城等，旗下掌握三聯書店、商務印書館及中華書局。

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