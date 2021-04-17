《禮拜日睇樓》入天水圍嘉湖山莊。入嘉湖唔一定搭港鐵，事關搭到天水圍站又要轉輕鐵，而且區內有往來港九新界的巴士。小編想畀大家另一種體驗，乘坐屋苑獨有的村巴NR902，由上水站出發，早上9時後承惠9元，一般是每15至20分鐘一班，話就話車程約30分鐘，但由上水開車後，無中途站直達嘉湖後，經麗湖居、景湖居才到終點站樂湖居。結果坐了約20分鐘已到天葵路，兩旁分別是美湖居及麗湖居。

天水圍被天華路將分開為天南和天北，栢慧豪園和嘉湖山莊全部在天南，而栢慧豪園毗鄰的天榮站將由新地（016）發展興建1,976伙中小型單位。嘉湖分層單位間隔好易記，440幾方呎2房、540幾左右是3房1廁、630幾方呎是3房2廁單位，另外仲有複式單位。兩大商場，各處天水圍公園兩端，新北江商場近樂湖居，嘉湖銀座近麗湖居、景湖居。

祥益地產物業顧問馮穎珊表示，嘉湖山莊4月上旬錄得24宗成交，對比3月同期錄得20宗，增加4宗或20%，單月成交量有機會增加。暫時4月份平均實用呎價11,085元，比起今年初已有8%升幅。目前屋苑放盤有約300個，其中鎖匙盤有約20個。今次推介麗湖居4座中層戶，實用面積547方呎，3房間隔，叫價610萬元，呎價11,152元。同類型單位對上一宗成交價為645萬元，一般而言這類型單位成交價介乎620萬至630萬元，因此今次推介的單位叫價比市價低約5%。

介紹返個單位，客廳及細房景觀開揚，外望銀座及天水圍公園，鑽石形廳一邊放到3座位沙發及鞋櫃，另一邊裝置活動式電視架或者可以改善鑽石廳的弊處。客廳另一邊是飯廳夠放4人餐桌。廚房仍是原裝一手廚櫃，預留雪櫃及洗衣機位。3房1廁的單位，廁所仍留有原裝浴缸，而在坐廁及洗手盆之間有趟門可以作為分間。3個睡房空間充足，其中一間細房仍留有原業主留低的睡床及書桌，看到放了2件主要傢俬在房，仍有一條小走廊。主人房外望天榮站，日後景觀就會受到影響。

小編認為，今次放盤低市價原因，除了主人房景觀會改變，單位仍保留不少一手裝修，廚廁認真要翻新，其中廚櫃仍然是1990年代產物。

根據滙豐及中銀網上物業估價分別為576萬元及606萬元，叫價比估價高5.4%及1.9%。不過馮穎珊表示，已直接致電銀行查詢估價，最新估價估足，為610萬元。

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