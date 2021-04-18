樓市小陽春持續多月，消化不少購買力，雖然交投放緩，但市場仍不乏新高價。新地（016）屯門御海灣II高價開售，首批單位折實平均呎價超過1.8萬元，貴絕屯門新盤，即時辣㷫同區二手。其中屯門站上蓋瓏門，1房造價首次700萬元。

中原地產酈偉倫表示，瓏門8座高層G室，實用面積379方呎，屬1房間隔，由於單位有租客居住中，即使買家不能睇樓，但仍能以高達710萬元成交，呎價18,734元，成為屋苑1房新樓王，買家為外區投資者。原業主2017年3月以548萬元購入，單位4年升值近3成。翻查成交紀錄，瓏門對上最貴1房為同座低10層G室，去年底以668萬元成交，最新成交較4個月前紀錄再推高42萬元或6.3%。

影岸‧紅2房逼900萬

東涌本周末暫錄得6宗成交，其中藍天海岸3期影岸‧紅2房戶，造價直逼900萬元，成屋苑2房新樓王。美聯物業翟曉明表示，影岸‧紅A座極高層F室，實用面積539方呎，屬於細2房間隔，單位原本叫價930萬元，買家還價後，最終以880萬元賣出，呎價16,327元，創屋苑分層戶新高。原業主為投資者，於2008年2月以283萬元買入收租，現時趁好價賣樓，大賺597萬元離場，升值2.1倍。翻查成交紀錄，影岸‧紅對上一次2房新高價，為B座極高層I室，實用面積638方呎，屬大2房間隔，去年12月以835萬元易手，呎價13,088元。

慧安園樓王紀錄1天被打破

將軍澳樓齡已達27年的二線屋苑慧安園，呎價連環破頂。消息指1座高層E室，實用面積351方呎，上周五以615萬元成交，呎價17,521元創屋苑呎價新高。不過，該樓王寶座保持僅1天便被一伙特色戶打破。位於1座高層A室，屬頂層連天台，實用面積354方呎，2房間隔，周六以高達640萬元賣出，呎價18,079元再創屋苑歷史新高。

馬鞍山銀湖天峰2房更直逼千萬。代理表示，8座高層C室，實用面積539方呎，以950萬元沽出，成為屋苑2房新樓王。

康山花園2房重上800萬

資助房屋亦成為上車客追落後對象。屬港島居屋王之一的鰂魚涌康山花園，2房單位已重上800萬元，創近一年新高。區內代理表示，康山花園5座低層A室，實用面積484方呎，剛於自由市場以800萬元售出，呎價16,529元。另青衣夾屋宏福花園一伙實用面積530方呎2房戶，為1座中層F室，最新連地價以838萬元易手，呎價15,811元，同樣創下屋苑呎價新高。

賽西湖大廈劈價盤30組客睇樓

中原地產蔡瑋倫表示，北角賽西湖大廈7座低層C室，實用面積1,090方呎，3房套間隔，望開揚泳池景。單位開價低於市價15%至20%，業主安排一個時段睇樓，即引來約30組客參觀。買家出價較叫價高2％，最終單位以2,588萬元易手，呎價23,743元。原業主2007年以1,150萬元買入單位，持貨14年，大賺1,438萬元，升值125%。

二手樓價重拾升軌，是否受到新盤高價開售帶動。資深投資者林一鳴認為與新盤無關，主要是購買力太厲害，特別是每年超過八萬「新香港人」取得三粒星身份證，當中就算三成有能力買樓，都已經兩萬多人，再加上「成功靠父幹」的龐大需求。雖然近期二手交投放慢，他認為，「根本冇乜盤放，所以只要貼近市價的盤，很快就被人搶走。」

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