Sakura Global董事兼創辦人張明珠表示，最近有香港人投資者以約92萬港元購入一間兩房排屋連前後花園。物業位於英國利物浦L9區，該物業全棟兩層高，樓上有兩間睡房，房間光線充足。地下有一廳一廚一廁，入門先進入客廳及通往一樓的樓梯，通過客廳可到達廚房、底層洗手間及後花園，後花園鋪有地台及有一間雜物房，為住客提供充裕的儲物空間，後花園裝飾簡約，容易打理，可不用翻新。

張明珠表示，業主於出售物業前曾進行內外翻新，物業保養得宜，最終成交價為8.6萬英鎊（約92萬港元），絕對是投資移居英國的上車之選。物業位於利物浦L9區沃爾頓附近，開車至利物浦市中心僅約15分鐘車程，由物業步行6分鐘便可到達最近的巴士站，多條巴士路線可通往區內多個景點，自駕出行使用M57高速公路亦十分方便。

物業緊鄰區內一個130英畝的大型公園Walton Hall Park，該公園有兩個湖泊、一條長達3.25公里的緩跑徑、兒童遊樂場及公眾休憩空間，為附近居民的假日好去處。約10分鐘步行範圍內可抵多間超級市場、藥房及Outlet。

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