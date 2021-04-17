【本報訊】雖然昨天下雨，無阻睇樓客四出搵樓，新地（016）屯門海皇路御海灣II臨近現樓，日前以每呎均價1.84萬元推出首批88伙，成屯門區最貴新盤。項目昨晨11時起開放現樓予公眾參觀，引來不少投資客及家庭客到場。市場消息指，截至晚上7時半，御海灣首日收逾400票認購登記，以首張價單共88伙計，超額認購逾3.5倍。

記者在下午約2時到達御海灣，由於下起大雨，發展商職員擺放帳篷給睇樓客擋雨，現場人流甚多，高峯期約50人排隊等候上樓參觀，平均需要排隊半小時。

睇樓客丁太是元朗區居民，與丈夫前來睇樓，排隊近20分鐘。二人打算購項目一房或兩房戶收租，睇好其投資回報。她認為，御海灣II呎價達1.8萬元，比起附近二手屋苑呎價是十分「進取」，價錢直逼市中心瓏門，打算睇樓後再決定入票。丁太指，她過去曾多次入票購買新盤，對於香港樓市前景，仍感到樂觀。

御海灣II周四開價，首批88伙折實每呎均價18,419元，創屯門最貴新盤，比一期首批平均呎價17,377元貴約6%，比鄰近屋苑貴約兩成，入場費568萬元。

新盤市場交投以貨尾為主。佳明集團（1271）表示，青衣明翹匯2A座22樓A室，面積755方呎，屬三房套房間隔，以1,240萬元售出，呎價16,424元，是項目近兩周再錄成交。

Silversands兩房售962萬

信置（083）烏溪沙Silversands 5座5樓C室，面積455方呎，兩房間隔，以962萬元沽出，呎價21,143元；累售60伙，套現逾5.6億元。而同系深水埗一號九龍道沽25樓A室，面積438方呎，成交價960.65萬元，呎價21,932元。累售98伙，套現逾2億元，餘兩伙待售。