台中市長盧秀燕宣布台中捷運將於今年4月25日正式通車！台中捷運在3月25日開始的試營運期間，市民只要持電子票證，即可在台中捷運綠線全線18個車站免費自由試乘。未來想去文心森林公園、逢甲夜市、台中歌劇院及高鐵台中站等地方，也都能靠台中捷運綠線到達。中捷綠線是台北以南、高雄以北的「中部地區第一條捷運」，深具劃時代的指標性意義。

CNN曾報導台中市是全台灣最宜居的城市，台中已連續5年獲選為台灣人最想移居的宜居城市，主因就在於當地全年舒適宜人的氣候，加上地處台灣正中心的優越交通樞紐位置，自高鐵通車後，從台中出發，1小時之內就可以南北往返，現在台中捷運也快將通車，在加上中部科學園區也增加了很多優質的工作機會，正所謂「路通人通財也通」，也難怪當地人口持續正成長，人氣越來越旺，所以港人近年來越來越多選擇在台中移居置業。

台中捷運綠線從北至南總計設立 了18 站，站名與編號分別為：北屯總站（103a）、舊社（103）、松竹（104）、四維國小（二分埔，105）、文心崇德（106）、文心中清（天津商圈，107）、文華高中（108）、文心櫻花（109）、市政府（110）、水安宮站（文心大業，111）、文心森林公園（112）、南屯（文心五權西，113）、豐樂公園（114）、大慶（中山醫大，115）、九張犁（116）、九德（117）、烏日（118）、高鐵台中站（119）。

另外，台中捷運綠線延伸線目前也正在規畫中，預計從舊社（103）延伸至大坑、高鐵台中站（119）則預計延伸至彰化，在加上捷運藍線綜合規劃全線設置20座車站，目前正報請交通部審議中，未來台中捷運覆蓋的區域範圍就更加寬廣。

台中捷運綠線在試營運期間吸引了許多市民搶搭體驗，上班族、學生紛紛利用捷運通勤、通學，不少乘客都大加讚賞，試營運列車行駛較為平穩、整體性都有加分。加上台中市區公共巴士已調整17條路線，配合所有捷運站周邊適度調整，也新闢5條新的市區巴士路線，與捷運站端點連接，將台中市的交通網路規劃整合得更便民及有更全面的覆蓋性。而台中捷運18站附近也都已設置iBike站點，加強交通轉乘服務；此外，文心崇德站以中信兄弟意象為主題，未來將配合棒球賽事，調整周邊公共巴士接駁，增加各項公共交通工具接駁轉乘的便利性。

另外，台中市民、市民的新住民配偶及台中就學的外縣市學生，使用綁定市民限定乘車優惠的電子票證可享「10公里免費+超過10公里車資上限10元」的雙十優惠，台中的市民交通優惠福利也很多元化。

筆者有幫過香港客戶在北屯區買到了上車盤，樓盤地點就在松竹站附近，附近生活機能和發展潛力都不錯。各位香港朋友可在松竹站至西屯區的文心櫻花站間進行選擇樓盤考量，平均呎價仍有機會搵到低於港幣1,700元的上車盤，若想要具備較佳條件的住宅筍盤，則可考慮西屯區的市政府至南屯區的豐樂公園之間各捷運站周邊區域，該區間已引進了不少的居住人口、大型公共設施與公園綠地也相對較多的南屯區，平均呎價也來到至港幣2,000至2,200元左右，同香港樓價相比，算是相對非常易上車的置業好選擇。

張紹權

中華民國政治大學地政系系友會理事

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