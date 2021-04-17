【本報訊】美股三大指數再度按周上升，市場對於美股目前升勢有爭議，但有外電分析指，美國月初至今有多個經濟數據超乎意料強勁，反映近日升市緣自投資者押注經濟已重啟。事實上，本報檢閱標指成份股，亦發現不少服裝、餐飲及旅遊娛樂等龍頭股，股價已突破去年疫情前水平。

道指和標指上周五再創收市新高，道指升164點至34200點，標指則升15點至4185點，走勢較弱的納指升13點至14052點，距歷史高位不足1%。翻查反映整體大升的標指，在其505隻成份股中，高於去年1月底水平達395隻，佔比逾78%，當中許多是零售企業，以服裝板塊為例，便有GAP、Victoria’s Secret母企L Brands、Nike和Under Armour（A類股份）、Kate Spade和Coach的母企Tapestry，以及主打低價服飾與家居用品零售商TJX Companies等。

餐飲及旅遊娛樂股大翻身

許多港人熟悉的餐飲和家電品牌亦翻身，前者的代表有麥當勞、肯德基母企百勝餐飲和星巴克等，後者有惠而浦和開利。嚴重受疫情打擊的旅遊娛樂企業竟也陸續突破，包括迪士尼、希爾頓酒店集團和Marriot酒店連鎖集團，過去一年內累積升幅逾八成。

CNBC引述FactSet統計指出，料標指首季盈利按年升幅達30.2%，將是2010年第三季以來最佳。報道又引述Refinitiv數據，顯示上周公佈季績的美股，整體盈利表現比市場預期高出84%。另一邊廂，美國多項經濟數據令市場驚喜，月初公佈的3月非農就業職位上升91.6萬個，比預期多出41.6%，而上周公佈的首次失業救濟金申領人數僅57.6萬人，是當地爆發疫情初期後最低水平，而且3月的零售數據錄一成升幅，種種迹象意味復蘇勢頭可延續至第二季。

資產管理公司DWS美國交易部主管George Catrambone接受CNBC訪問時指，直至聯儲局開始示意加息前，股市會處於恰到好處的狀態。另外，CNBC引述Great Hill Capital主席Thomas Hayes的分析指，銀行股盈利能力及各項數據爆發，顯示經濟可非常有力地重啟。

螞蟻爆希望馬雲退股疑雲

而且，聯儲局的研究顯示，疫情對當地經濟的破壞程度不似預期般大。聯儲局表示，在疫情的第一年，美國企業的倒閉數量可能只增加不足20萬間，對失業率的影響可能相對小。另外，聯儲局理事Christopher Waller表示，即使經濟開始迅速增長，但認為仍有很長的路要走，當局應維持貨幣刺激政策。

另外，路透社引述三名消息人士報道，阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團希望創辦人馬雲退股，指這是因應內地監管部門意思，以便重新上市。一名螞蟻發言人在聲明中否定正考慮要馬雲退股。