英國開啟「BNO公民融入社區計劃」，在住屋及教育方面協助港人，更推出繁體中文版的「歡迎小冊子」，為港人提供在當地生活的實用資訊。港人Eva表示，之前在英國租屋一波三折，她認為推出小冊子可釐清疑難。

Eva一家四口本來計劃3月以LOTR移民到曼徹斯特，並在去年末請香港地產代理物色租盤。Eva找到心水物業，並在準備簽租約前，業主突表示不會出租給有小孩的租客，令Eva大失預算。Eva後來物色到一間兩房公寓，業主指明包傢俬。不過，經紀卻在出發前一星期，改口指入住日是星期日，因自己放假而不能遞交鎖匙，希望Eva改機票，或者先到倫敦住一晚旅館，翌日才乘搭火車到曼城取鎖匙。

港媽曼城租樓一波三折

英匯英國物業顧問葉桃樂指，根據當時隔離政策規定，到達英國後要在同一地點連續住10天隔離，若按照經紀做法，租客面臨違法風險。

Eva最後無奈地更改機票，但Eva 一家抵達公寓後，發現聲稱包傢俬的房屋竟然沒有床，而浴室的花灑溫度停在60度高溫，她致電當地經紀沒有回音。最後Eva一家苦等至隔離期完結後，才可處理。

根據小冊子提及的《租屋指南》 ，在英國租屋前，租客應和業主制訂一張傢俬清單。葉桃樂指，若和當地地產經紀發生糾紛，並希望作出投訴，可聯絡當地監管機構「物業申訴專員計劃」或「財產補償計劃」，屬投訴持牌人的機制 。小冊子亦包括BNO人士租屋的注意事項，例如找到合適的物業後，除了支付定金，還需簽署一份租賃合約，並留意合約是否清楚列明租金金額、多久支付一次租金、租客負責保養的物件等。