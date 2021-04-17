南港島綫通車近5年，高速轉型的黃竹坑區，沒有了昔日公屋黃竹坑邨，取而代之為黃竹坑站一帶私樓豪宅。正當市場焦點落在即將推售的首個黃竹坑站上蓋樓盤之際，原來區內民生配套完全追不上需要。記者走訪一趟黃竹坑，無論是民生街市、給人品茗食點心的酒樓和購物商場都欠奉，居民多依賴前往鄰近的香港仔補給日常所需，究竟是時代急速發展，以致政府的「計劃趕不上變化」，還是只求出售「麵粉」予地產商，將民生需求閒置一角？黃竹坑站上蓋將會有逾5,000多伙陸續落成，基本的衣食住行需求遠超出小型社區的承載力，區域發展帶來的負荷值得關注。

政府2010年拍板興建南港島綫東段，2016年底通車，黃竹坑正高速轉型，路線由金鐘延伸至海怡半島，途經海洋公園、黃竹坑、利東三站。黃竹坑站原址為黃竹坑邨，佔地7.17公頃，南面是住宅區，北面是由香葉道分隔，正在轉型中的為商貿區。

2017年進駐黃竹坑的時裝品牌及刺繡工作坊YLY Studio，是港鐵通車後首批商戶，負責人Lilian和Matt計劃同步發展設計與工藝，需要物色一個相對平租、整潔、安全的環境開班，最終以每月1.8萬元租用新型商廈W50的中層單位。「初期開workshop時，港鐵只係通車幾個月，好多客對呢區好陌生，我哋專登做咗個好簡單嘅地圖，上面寫住由金鐘地鐵站轉車過嚟只係5分鐘，然後由地鐵站行過嚟只係2、3分鐘，所以10分鐘就可以由金鐘嚟到我哋studio。」

港鐵通車將近5年，工業區已逐漸蛻變成商貿區，W50周邊的新型商廈越起越多，甲廈租金大躍進，但一般社區配套依然不足，簡單如買文具，Lilian都需要上網搜尋，「唔知附近邊度有文具賣，商舖都隱藏晒喺工廈入面。」

區內早晚繁忙時間人流越來越旺，但周末和晚上猶如另一世界，「好似與世隔絕咁，好唔香港！」兩人間中工作至深夜，最困擾的是搵食問題，Matt說：「黃竹坑好難搵食，大部份選擇都係工廈食堂，或者好隱蔽嘅工廈食店，始終選擇好少。即使想搵間便利店，全區只得一間，而且好神奇，有時開到夜晚9點已經閂門，隔籬啲食肆6點又閂晒，所以趕project做得夜係冇嘢食，要叫外賣。」旁邊的Lilian忍不住補充：「外賣又要等好耐，一個快餐要等個幾鐘，做得太夜好慘！」

對於黃竹坑工業及住宅區相繼轉型，Lilian期待可以為公司帶來新客源，「對我哋嚟講係好事，就算依家同人講黃竹坑，第一下都會覺得好遠，希望新發展令更多人認識黃竹坑，唔好只以為係海洋公園咁偏遠嘅地方。」不過Matt坦言地區發展是雙刃劍，擔心黃竹坑的社區特色會消失，「呢區除咗上樓公司，路面都有啲好有趣嘅嘢，例如好多好靚嘅graffiti，當地區發展得越好，呢啲嘢越容易消失。對我嚟講，黃竹坑係好多藝術同人集合一齊嘅地方，我希望可以繼續保留呢區一路以嚟建立嘅特色。香港唔係只得經濟，藝術對我哋嚟講都係好重要。」

商貿區的上班族人數激增，率先受惠的是鄰近港鐵站的南朗山道熟食市場。開業34年的生記食店只做早餐時段，生意多得應接不暇，老闆娘楊女士指近年黃竹坑區轉變迅速，人流跟以往截然不同，「寫字樓客好捨得食，佢哋可能鍾意我哋呢邊比較有風味，價錢比起飯堂平3至5蚊。」另一間位於熟食市場1樓的農民泰國菜在港鐵通車前開業，店主黃太稱初期生意淡靜，捱過一段時間才儲到熟客，「依家好多寫字樓同地盤工人過嚟食，生意好咗好多。」她指熟食市場內有20多檔食肆，選擇多元化，但購物非常不便，「買菜、買生果都冇，呢度冇地方買嘢，連7-11都冇間！」

至於在黃竹坑居住數十年的老街坊馮生，對於未來的社區轉變不以為然，更聲言當年曾簽名反對興建港鐵。「我出外面盡量搭巴士，唔覺得唔方便，人人需求不同，我唔係嗰啲一落街就要食雲吞麵嘅人。以前冇地鐵，喺15至30分鐘內一定可以出到灣仔、銅鑼灣，甚至尖沙嘴。」他指商場不過是遊樂園，自己一向是宅男，對購物需求不大。

南區區議員（黃竹坑）徐遠華表示，黃竹坑邨在2007年清拆後，區內原有的商舖、郵局、餐廳、酒樓、街市等一併消失，居民的日常生活設施主要依賴香港仔中心。「黃竹坑區嘅衣食住行配套嚴重不足，冇大型商場，冇銀行，櫃員機喺偏遠地方。呢幾年多咗寫字樓，食肆比以前多，但主要集中喺熟食中心，部份寫字樓大廈裏面會有餐廳，但對於依家增長得好快嘅人流量嚟講，食肆依然唔夠，呢邊亦冇酒樓，好多居民都反映過意見。」

交通一直是黃竹坑區的最大議題，雖然港鐵通車後，香港仔隧道的塞車問題大有改善，但南港島綫西段（連接香港大學站至黃竹坑站，途經瑪麗醫院、數碼港、華富、田灣、香港仔）遲遲未拍板興建，始終未能徹底解決南區交通的隱憂。「今年8、9月海洋公園水上樂園將會啟用，相信會好受歡迎，去水上樂園唯一路線必經深灣道，入深灣道對呢邊交通好大負荷，相信政府、區議會、商廈都好擔心，期望有更好配套。」

隨着未來港島南岸開設佔地起過50萬呎的大型商場，有居民憧憬可望改善區內購物場所不足的問題。「以前黃竹坑畀人感覺好陳舊、好罨耷，但經濟活動為呢區帶嚟生氣，好似變身咁有煥然一新感覺。但另一種轉變係居民多咗，需求亦增加，例如需要多啲食肆，不論居民或喺商廈返工嘅都好，大家都有共同關注同需求。」

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