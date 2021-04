香港移民英國潮流席捲而來,不少人都會買當地樓定居,惟若果收入不穩或自僱,申請按揭容易碰壁,其實移民港人可以選擇「Buy to Let」方式,以租值為基礎最高可借75%按揭,更容易在當地上車。

「Buy to Let」顧名思義是「買樓出租」,有關按揭方式只適合在申請時預計作收租用途,假如將來收回自住,就需要提供入息証明重新申請按揭。

目前不是每間英國銀行都提供「Buy to Let」按揭,不同銀行計法亦不盡相同。以較寬鬆的銀行作例,只要租金或預計租金超過每月供款的125%,按揭便可以獲批足75%。換句話說,如果每月供款為1萬港元,預估租金須達1.25萬港元,以2.5%息及25年按揭計算,租金回報率需要有約5%。

有租金回報率5%這個明確目標後,港人買英國樓時,可以預先翻查物業最近出租紀錄,而若果恰巧物業價格低水,月租遠較供款溢價,申請按揭便會輕鬆得多——就算自己本身入息背景不是特別良好。

值得注意的是,大城市如倫敦租金回報率已再難找到5%以上,但如果選擇一些移民人士喜愛的城市,包括曼徹斯特(Manchester)或伯明翰(Birmingham)等,不難尋找低水物業。

容許還息不還本 財務更靈活

「Buy to Let」按揭還有一個優點,就是可以還息不還本,到供款期完結時一次過歸還本金,財務上更靈活。而「Buy to Let」按揭年利率和自住按揭相若,目前為2%至3%;租金收入則由估價行評估,故此選擇估價較高之銀行,更容易借足按揭成數。

缺點方面,表面上「Buy to Let」按揭純粹以租金計算貸款額,但其實銀行亦會要求借款人本身有入息,作審批按揭之參考。以某些接受港人申請英國按揭的大型銀行而言,借款人年薪須有5萬鎊(約54萬港元)。要留意的是,英國按揭沒有「擔保人」這概念,如果兩夫婦入息僅5萬鎊,物業須同時註冊兩人名字。

如果層樓預期租金不符預期,對比每月供款難借足75%按揭,銀行容許將租金和入息混合計算,入息夠高就可以借足。不過要留意,入息不只是參考,而是讓英國銀行落手落腳審查,同時要計算各項開支,包括子女學費、信用卡消費等等,實際頗為麻煩。

不適用「Help to buy」 難申95成按揭

另外,英國政府為首置客提供「Help to buy」9成半按揭計劃,但「Buy to Let」按揭並不屬適用範疇,最終如果希望借足95%按揭成數的話,仍然需要以自住方式申報;港人更需要提供英國工作證明,故此不是所有移居港人可以申請得到。

最後提醒,「Buy to Let」按揭也可做按揭預批(Approval In Principle,AIP),如果有心儀物業住址的話可以到英國銀行申請,銀行會根據預購物業的預計租金去計算貸款額。獲得預批同意書(Agreement in Principle)後,簽買賣合約去買英國樓會更安心。

