●ESR（1821）公布，旗下ESR澳大利亞與新加坡政府投資公司（GIC），向黑石集團收購澳洲上市的最大物流組合，作價37.65億澳元（約226億港元），其中ESR澳大利亞按其持股20%比例，付出7.53億澳元（約45.3億港元）。交易獲當局批准及完成後，ESR在澳洲業務規模增至60億美元，預期按所管理的資產及總面積計算，將成為澳洲第三大物流地產管理公司。

有關物流組合持有澳洲45個工業及物流房地產的單位信託，總土地面積為360萬平方米，建築可出租總面積140萬平方米。物業組合的初始收益率為4.5%，加權平均租賃期限為6.9年。

●中國燃氣（384）公布，旗下山東油氣，與中交城鄉及煙台港，訂立戰略合作框架協議，三方持股分別為30%、40%和30%。根據協議，三方共同開展煙台港西港區液化天然氣接收站項目，預計一、二期設計接收能力分別達每年500萬噸，共1,000萬噸。

●冼國林旗下國藝娛樂（8228）擬發行5億股，收購法國時尚雜誌L’Officiel的10%股份，佔擴大後股本5.5%，每股作價0.1元，較上周五收市價大溢價66.7%。國藝指，與L’Officiel合作，旨在借助L’Officiel龐大網絡、數據庫及大量訂戶等優勢，帶動公司數碼電商成長與壯大。

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