港股第二季進入膠着狀態，新經濟股頻傳壞消息，有波幅冇升幅，而舊經濟股累積升幅不少，資金湧入速度亦減慢，令兩者值博率齊降低。要從悶局中尋找契機，非靠其他炒作概念不可。今期投資導航找出三大主題，包括五一黃金周、企業盈喜及藍籌換馬，希望從中尋寶，跳出沉悶的框框。

內地五一黃金周快到，雖然只有約5日假期，不及傳統的十一為多，但足夠成為股市的炒作主題。市傳澳門將再有放寬入境措施，包括內地訪澳的旅團，以及港澳之間簡化通關程序等，澳門賭業股有望再落鑊炒一轉。摩通最新發表報告，指行業2月抽升後，已較高位回調一成，跑輸同業恒指表現，預期第二及第三季賭收按季可升24%及35%，升勢有望重臨，故給予增持評級，行業首選為澳博（880），目標價由12元上調至12.5元。當然，炒股炒龍頭，銀娛（027）旗下銀河酒店第三、四期落成憧憬下，回落又是吸納良機，反彈目標暫在73元，摩通更給予目標價80元。

盈喜股染藍大熱可留意

旅遊又是黃金周熱炒亮點，主要透過線上平台提供旅遊住宿服務及交通票務的同程藝龍（780），近日炒作攜程（9961）影子股概念節節上升。

券商大摩最新發表報告，預期集團3月收入錄得正增長，其中酒店收入增長達80%，預計明年盈利在走出疫情及經濟復蘇下可升逾30%，故上調目標價至22元。建議企穩19元才入場，上望大摩目標價。

今年首季盈喜股份特別多，截至本月14日，已有近20隻股份預喜，無他，去年第一季乃肺炎疫情最嚴重之時，停工停產乃家常便飯，在低基數效應下，今年業績自然特別標青。鋼鐵股重鋼（1053）日前發盈喜，預期首季核心盈利大增逾4,200倍至逾10億元人民幣，主要受惠市場復蘇、全線提產擴能等，同業鞍鋼（347）亦於較早時間報喜。

另一個超強盈喜板塊是航運股，中遠海控（1919）日前公佈首季核心盈利達154.1億元人民幣，按年增幅逾200倍，摩根士丹利認為，公司首季業績勝預期，故給予增持評級，目標價18.9元。

5月假期過後，又是恒指季檢之時，結果將於5月21日公佈，恒指公司月前已公佈改革計劃，預計恒指成份股終極數目可達100隻，以行業分類及市值計算，京東健康（6618）、思摩爾（6969）、農夫山泉（9633）乃染藍大熱。