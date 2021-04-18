要講瑞聲（2018），就真係由2018年開始講。話說當年如日中天嘅瑞聲，業績開始見頂，原因係瑞聲極度倚賴供應蘋果聲學、觸控馬達、天線等產品，但係蘋果引入立訊精密，喺同類產品上展開競爭，令瑞聲被壓價，收入又要跌，股價由高位唔見咗七八成。

瑞聲嘅見底復蘇進度已經算慢咗。首先係見底，蘋果嘅聲學產品4年前主要由瑞聲同歌爾兩間供應，後來變為加入立訊嘅三分天下，蘋果向來甚少喺某一零件同時採用超過3間供應商，目前瑞聲被搶訂單過程亦見完結。

蘋果出晒名向供應商提供較高利潤率，而瑞聲嘅蘋果訂單佔收入比例較高，所以毛利率高過同業。瑞聲光輝時代毛利率高過四成，舊年瑞聲整體毛利率跌到24.6%，同立訊嘅20%同歌爾嘅16%拉近好多，亦反映壓價過程已完結，而毛利率喺舊年第四季亦終於反彈，去到28.1%，當中包括iPhone12嘅幫助。

瑞聲之前發咗盈喜，預計賺5.1億至5.5億人民幣，就用中位數5.3億去計，向來每年首季淡季係正常行業情況係全年五分之一左右，粗略對應2021年市盈率18.6倍，作為復蘇嘅優質手機設備股嚟講，算係略平，但故事梗係未完。

首先，聲學產品方面，瑞聲今年推出「小腔體聲學」，簡單講，瑞聲利用佢嘅強項，將產品做得比客戶要求嘅更細小，於是容許件產品細到fit晒大部份客戶所需，由定製變成高難度標準化，減低生產設計流程同成本，長遠提升聲學毛利率。

其次，MEMS咪高峯產品，本來MEMS咪以美國樓氏成為市場領導者，但係歌爾聲學同瑞聲各自提升至一條龍研發生產，而瑞聲嘅MEMS咪成為舊年第五批中國國家單項冠軍，唔講得笑，係代表技術領先全國。MEMS有幾重要？就係用喺自動駕駛聲控方面，據聞瑞聲已獲小量Tesla訂單。

第三，根據公司預計，瑞聲光學業務喺今年第二季先收支平衡，按進度應該下半年開始賺錢。佢舊年主要提供低端塑膠鏡頭，WLG玻塑鏡頭舊年底開始先有具意義數目嘅投產兼訂單，下半年希望落實6P鏡頭訂單，光學嘅貢獻將快速提升。

光學訂單應該唔使太愁，話說光學業務誠瑞嘅股東，包括小米同埋OPPO兩個大客，各持有誠瑞4%，利之所至，呢兩大客點都積極落單。分拆誠瑞A股上市有進展嘅話，亦係股價催化劑。至於競逐康達智舊iPhone鏡頭廠，瑞聲係大熱，成功投到，市場更會憧憬瑞聲爭取下一步成為iPhone鏡頭供應商。

瑞聲前兩年業務瓣瓣倒退，而家變為大部份業務有增長概念。近排晶片供應短缺打擊手機設備股，但蘋果訂單毛利率高，各廠商以供應蘋果作為首要任務，唔飲水都要供貨。瑞聲倚賴蘋果程度最高，變相受累晶片短缺程度相對小得多。今年港股高位回落，難得有一隻今年復蘇股，於是獲北水追捧。

話說瑞聲舊年5至7月獲得北水大手增持，掃足4%股權，其間亦係舊年唯一股價升浪，由低位35蚊左右炒到63蚊。今次首季盈喜後冇耐，北水短短3日由4.61%掃至5.21%，似乎正重覆舊年年中趨勢。瑞聲復蘇在望，第一站睇高盛目標價58蚊，長遠就睇下個港股升浪重返100蚊。

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