【本報訊】美國最大加密貨幣平台Coinbase上周在納斯達克交易所上市，二、三線的加密貨幣被乘勢炒起兼創新高，包括曾獲特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克「加持」的狗狗幣（Dogecoin），上周五一度升至0.45美元水平。散戶對加密貨幣的狂熱，更一度令美國交易平台Robinhood曾出現故障。

Robinhood一度故障

Robinhood上周五於社交網站Twitter發文指，因為空前龐大的交易量令加密貨幣交易出現問題，正在搶修，兩小時後再發文稱已恢復服務，公司解釋指正經歷對加密交易服務前所未有的需求。Robinhood早於2018年已經營加密貨幣交易業務，早前透露今年首季平台共有950萬名用戶曾執行加密貨幣交易，為去年第四季逾4倍，當時包括比特幣（Bitcoin）等加密幣多次爆升，反映散戶對加密幣的狂熱。

近期則輪到二線加密幣狗狗幣受散戶追捧，上周五前狗狗幣還是0.13美元水平，據coindesk數據，及後一度炒高至0.450486美元，爆升逾兩倍，但破頂後隨即回落，截至昨晚8時許，狗狗幣報0.27美元，跌7.35%，市值355億美元。至於比特幣報60,683美元，升0.09%，市值1.14萬億美元；以太幣（Ethereum）報2,393美元，升1.08%。

彭博引述 CUNA Mutual Group首席市場策略師Scott Knapp指，近期加密幣狂熱令他回想起互聯網泡沫時代，質疑狗狗幣會否爆煲。