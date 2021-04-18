土耳其央行決定從本月底開始禁止使用加密貨幣進行支付，加密貨幣應聲急跌，比特幣日內曾跌超過15%。

根據加密貨幣交易平台Coinbase報價，比特幣現報56,226美元，過去24小時急跌一成，曾經一度失守53,000美元，低見52,148美元。Coinbase上周於美股上市，曾一度帶動比特幣價格飆至逾6.4萬美元歷史新高。

以太幣亦跌近11%，現報2,116美元，曾經跌穿2,000美元關口，低見1,978美元。

土耳其央行指，實施禁令的原因包括缺乏對加密資產的監督機制和中央機構監管。加密貨幣市場價值可能會「過於波動」，而且數字錢包可能會被盜或被非法使用，交易亦不可撤銷。

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