5,000元消費券細節未出，全香港人引頸以待，不是急着去消費，而是想盡辦法套現，不想順從這個政府，財務上又可以更靈活，例如儲錢去移民好過。但在甚麼也講「安全」的香港社會，「消費安全」當然是政府關心的議題，警惕不容許套現，可以預期未來消費券推出後，連使錢都面臨被拘捕風險。

香港並不是第一個鄰近地區推出消費券，政府亦有參考去年4月發放消費券的澳門，有關監管方法會引進香港之餘，亦會提升至更辣層面。

首先，很多港人想到消費券可以用來買禮品卡或現金券繼而套現，大家去Carousell都不難看到有二手禮品卡出售，除了部份流通性低的會以大折讓出售，例如五折以下；其他流通性極高，例超市禮券、Apple Gift Card，折讓極少，可謂與現金接近等值。

但澳門經驗早已看穿到這個明顯的套現位，而且不是用甚麼科技或程式堵塞，而是照容許你買禮品卡或現金券，但一套現即屬違法。但究竟如何能夠查到這張禮品卡是從消費券購入所得，還是用自己錢買，相信非常困難，但政府現時以違法為武器恐嚇消費者，警察隨時拉人，已令很多本身持有一堆現金券的人滴汗。

另一個就是政府已經明言會監管香港人刻意購物後退貨，繼而退款的問題，這樣便可以偷天換日將一筆受限制的消費券換成現金。

購買一周後或退貨

澳門說當發生需要退換貨品時，消費者可先與商戶協商處理方式，透過換貨處理，倘最終需要退款，「相關貨款須經澳門通公司將款項退回電子消費卡內，且不得藉此進行任何套現消費卡的行為」。

但問題是，這條渠道極難監管，就算資金是原路去、原路返，除非不止是儲值支付工具能夠識別消費券資金，連收款的零售商亦能夠識別，才能夠解決問題。

而若果消費者一星期後才將衣服退貨，如何得知是以消費券方式消費？AlipayHK及WeChatPayHK估計有相應技術，在單據上印豬頭嘜，但八達通卡未必咁聰明，最終責任卸落零售商身上，或會與顧客爭拗更多。

程總裁

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