寫MPF，較多時會比較各間愛託人基金表現。先講明，一切以數據行先，對數不對人，反正與各大MPF公司沒有瓜葛，不存在利益衝突。大家或許經常見我鬧滙豐，作為龍頭行但表現強差人意，這點終於被市場留意而採取行動。

根據強積金研究機構《積金評級》（MPF Ratings）資料，截至今年3月底止，MPF資產累積至1.17萬億元，首季錄得淨流入113億元，以往情況每間受托人大概會按市場份額而均分淨流入比重，但今年首季卻罕見龍頭行滙豐/恒生出現淨走資。

MPF自成立至今，滙豐連同恒生一直處於龍頭位置，市佔率拋棄其他受託人，但截至首季滙恒市佔率合共約24.6%（滙豐佔18.5%，恒生佔6.1%），兩者合計被宏利的24.7%趕上。而最大鑊的，是首季當宏利MPF錄得52億元淨流入之際，滙豐MPF錄得5.85億元淨流走，恒生亦有1.7億元MPF走資規模，兩間皆為淨走資最多的受託人。

首季市況不差，無論是全球或最受港人歡迎的中港股票基金，都錄得升幅。整體MPF規模錄得上升，18間受託人當中，淨流入的有12間，6間淨流走。（見表）

小數字、大意義。滙恒一季淨走資7.55億元，對比其目前MPF總資產2,877億元，金額及比重相當輕微，背後卻有大意義，味意有為數不少滙恒MPF打工仔決定換馬，轉移至其他表現較佳MPF公司。此消彼長下，表現較佳穩定的受託人自然成為箇中贏家。首季113億元淨流入裡，宏利佔52億元、永明佔46億元，單是兩間受託人已佔淨流入的87%。而資產規模較細、在個別MPF長期跑贏的萬通，首季亦錄得近3億元淨流入，相當於目前總資產達6%。

市民「用腳投票」表態，滙豐，醒下啦。

P.S.

第二季MPF更換了部份組合，本周初會在fb「百萬MPF滾錢Group」披露。歡迎加入討論。

https://www.facebook.com/groups/993560591141890

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