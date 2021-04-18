焦點數據之一美國通脹上周中公佈了，3月份整體CPI通脹2.6%，核心則1.6%。若論基數效應，由於去年3月整體通脹1.5%，比其之前1月高位2.5%低一個百分點，故今年3月的數字因而高出一個百分點也合理。

事實上，今年2月通脹1.7%，確比3月的低約一個百分點。由於去年4、5月的通脹分別低至0.3%和0.1%，按同樣邏輯，下兩個月的通脹數字應比正常的高兩個百分點。以1.5%至2.0%數起，應將逼近4%。

若然通脹「望四」，市場總會有反應的，尤其是最近通脹數字升溫不只基數效應。查經季節調整的按月通脹，過去半年已由0.1%升至0.6%。即使扣除基數效應後假設3月的為1.7%，以近期每月增0.6%速度推，下兩個月不計基數效應的數字或已達2.3%、3.0%等。將這些數字再疊上兩個百分點的基數效應，到公佈4月數字時，隨時近5%。這個推論純以基數效應和近期趨勢推之；固然，近期油價喘穩，還以近4%機會較大。

無論如何，三、四字頭的通脹很難為零息解話，更難為無限量寬提供理據。於是，即使聯儲局不開口，市場亦會憧憬提早收水。按其過往步驟，先會停量寬，再始加息，最後縮表。鮑威爾已明言當四分之三美國人打疫苗後便始停量寬；彭博推算時為8月。我們也不妨一計：以過去四個月有三成六人接種推算，鑑於過去一個月增長頗呈直線，再四個月後即8月下旬應有一倍或七成二人接種，頗近彭博推算。及至9月該達標。

這意味聯儲局有望於9月會議宣佈始停量寬。以上次QE3由9月宣佈停的經驗，12月已完全停了，一年後的2015年底開始加息。按此經驗，今年底有望全停量寬。至於要否再等一年才加息，則別過分單純參照一次經驗，還要看客觀環境。2014年，聯儲局參考的PCE通脹由1.8%跌至0.1%，幾乎整個2015年也在此低位；還記得嗎，當年油價由百美元以上暴瀉四分之三見26美元，故通脹要直至2015年底才有回升跡象。

今時不同往日，油價暴瀉至負數乃去年的事，現在高唱80甚至百美元的大有人在。雖然這情況下，整體通脹將拋離核心通脹，但最新核心CPI通脹也由1.3%升至1.6%，當次輪通脹效應出現，加息未必要再等多一年。

羅家聰

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