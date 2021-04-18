中原地產十大屋苑本周末錄得15宗成交，雖較上周末19宗回落21%，但仍連續9個星期處於雙位數水平，市況仍屬暢旺。當中以荔枝角美孚新邨成交最多，錄得3宗﹔鰂魚涌太古城、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城及東涌映灣園各錄得2宗﹔天水圍嘉湖山莊亦罕見零成交，為今年2月以來首次。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，二手市況仍然暢旺，買家入市意欲強，睇樓氣氛熱鬧，不過經過上月及復活節假期的急速承接後，業主陸續收窄議價空間，甚至加價，買家則理性入市，未有盲目高追，近期二手成交量因此有所放緩。下半月發展商明顯加快推盤步伐，以中小型單位為主，港島大型新盤銷售亦開始步入直路，料會分散二手市場焦點，加上最近市場未有利好消息刺激，預計短期內二手市況維持橫行。

中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示， 太古城本周六日睇樓氣氛十分熱鬧，暫錄得2宗成交，均屬兩房則王間隔。中原促成廬山閣極高層B室成交，實用面積589方呎，向北，享內園景，本月新放盤，開價1,200萬元，減至1,183萬元沽出，呎價20,085元。原業主於2017年3月以990萬元買入單位，現轉手賬面獲利193萬元，單位4年升值19%。另一宗成交為漢宮閣中層B室，實用面積580方呎，以1,200萬元沽出，呎價20,690元。太古城本月累錄20宗成交，平均呎價20,350元。

中原地產首席分區經理楊文傑表示，買家入市意欲依然積極，康怡及鰂魚涌本月至今累錄50宗二手成交，相比上月同期37宗增加35%，當中樓價1,000萬元以下的中細價單位最受買家追捧。康怡花園本月累錄20宗成交，比上月同期13宗升54%，本周末錄得一宗兩房單位成交，Q座高層7室，實用面積466方呎，兩房間隔，成交價896萬元，呎價19,227元，造價理想。此外，同區南豐新邨本月成交亦加快，累錄16宗成交，較上月同期升1.7倍，佔75%成交樓價低於800萬元。

美孚新邨1房650萬沽

中原地產高級分行經理余考成表示，美孚新邨本周末市況保持暢旺，共錄得3宗成交，較上周末1宗成交升2倍，平均呎價被1宗細單位成交拉高至14,570元，按周升0.6%。中原促成5期蘭秀道 15號低層H室成交，實用面積412方呎，1房間隔，向內園，附有企理裝修，同類放盤十分罕有，現以650萬元易手，呎價15,777元。屋苑本月暫錄得19宗成交，平均呎價約14,065元。

中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊本周末未有錄得成交，市況較為淡靜，主要由於樓價相比年初有一定的升幅，業主叫價亦趨硬淨，議幅有限，買家立即入市的動力不大；加上屯門區有新盤推出，本周末開始供參觀及認購，搶去部份二手客源，以致嘉湖山莊交投較之前有所減慢。

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