恒安國際（1044）是國內紙巾與個人護理用品龍頭生產商，52周低價50.05元，上周五收51.45元，與2009年11月相同。今年預測盈利51億元人幣，則較當年10.8元人幣高出3.7倍。以2009年舊價買恒安，划算。

1）去年10月至11月，恒安斥資1.79億元，共回購335萬股，均價53.43元。末績後，由上月23日至本月16日（上周五），16個交易日有15日回購，共720萬股，最高53.1元，最低50.45元，涉資3.73億元。

2）2020年，恒安營收223.74億元人幣，微跌0.5%；純利45.95億元人幣，增長18%。去年上半年賺22.6億元人幣，按年增20%；下半年賺23.35億元人幣，按年增幅放緩至15%。

恒安2003年以來PE最低

3）今年，木漿價格回升，恒安未必能夠將全部增加的成本轉至客戶，但到底是業內龍頭，處競爭優勢，國內消費者衞生意識又不斷提高，恒安預測盈利仍有11%的增長，至51億元人幣，預測PE 10倍，處2003年以來最低水平，亦較6年平均18.1倍大折讓四成半。

同業維達（3331）今年預測PE 15.6倍，歐舒丹（973）更達40倍，恒安吸引得多。

4）恒安今年預側股息率5.9厘，較6年平均高出2厘。維達為1.9厘，歐舒丹為0.73厘。

＊恒安現價51.45元，PE照維達打九折，目標價 72元，潛在升幅40%。麥格理睇85.2元，睇升66%；大摩睇73元。

同場加映：百度（美：BIDU）1股ADR等於8股港掛牌百度（9888），ADR上周五收213.56美元（折合港價207.5元），較2月尾高位大跌40%；本港第二上市的百度上月尾掛牌，現價207元，較招股價潛水45元。Archegos 出事，3月25日至4月1日，6個交易日內百度ADR成交2.82億股，佔發行量102%，應已斬倉完畢。

百度跌後的估值已較為實際。彭博綜合預測，今年PE 21.3倍、PB 2.27倍；明年PE 17.3倍、PB 2.02倍。過去6年，平均PE 29倍、PB3.9倍。百度的Apollo智能駕駛、醫健平台百度健康、小度智能屏、旋遊服務百度地圓圖，是未來增長引擎。

Archegos 事件後，中金報告給予百度ADR目標價折合港價378元，大摩目標價折合港價291元，平均港價睇334.5元，較現價高62%。

何車

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