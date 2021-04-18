【NEWS地產專題】

南港島綫通車近五年，高速轉型的黃竹坑區湧現私樓豪宅。正當市場焦點落在即將推售的首個黃竹坑站上蓋樓盤之際，惟區內民生配套完全追不上需要，居民大多依賴前往鄰近的香港仔補給日常所需。黃竹坑站上蓋將會有逾5,000伙相繼落成，基本需求或遠超出小型社區的承載力，區域發展帶來的負荷值得關注。

政府2010年拍板興建南港島綫東段，2016年底通車，黃竹坑正高速轉型，路線由金鐘延伸至海怡半島，途經海洋公園、黃竹坑、利東三站。黃竹坑站原址為黃竹坑邨，佔地7.17公頃，南面是住宅區，北面是由香葉道分隔，正在轉型中的為商貿區。

街坊：買菜買生果都冇

時裝品牌及刺繡工作坊YLY Studio自2017年進駐黃竹坑，屬港鐵通車後首批商戶，負責人Lilian和Matt指心儀區內新型商廈整潔，加上月租較低，故每月斥1.8萬元承租W50一單位。儘管港鐵通車將近五年，但一般社區配套依然不足，Lilian直言，簡單如買文具亦需要上網搜尋，「商舖都隱藏晒喺工廈入面」。

Matt又提及：「黃竹坑好難搵食，大部份選擇都係工廈食堂，或者好隱蔽嘅工廈食店，始終選擇好少。即使想搵間便利店，全區只得一間，而且好神奇，有時開到夜晚9點已經閂門，隔籬啲食肆6點又閂晒。」

商貿區發展帶動上班族人數激增，其中於鄰近港鐵站的南朗山道熟食市場、開業34年的生記食店老闆娘楊女士指，近年區內人流跟以往截然不同，即使只做早餐時段，生意多得應接不暇。同樣位處熟食市場1樓的農民泰國菜早於港鐵通車前開業，店主黃太稱初期生意淡靜，捱一段時間才儲到熟客，但區內購物非常不便，「買菜、買生果都冇，呢度冇地方買嘢！」

南區區議員（黃竹坑）徐遠華表示，黃竹坑邨2007年清拆後，區內原有的商舖、郵局、餐廳、酒樓、街市等一併消失，居民的日常生活設施主要依賴香港仔中心。雖然港鐵通車後，香港仔隧道的塞車問題大有改善，但南港島綫西段遲遲未拍板興建，始終未能徹底解決南區交通的隱憂。