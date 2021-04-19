中國汽車工業協會公佈3月份中國汽車銷售預估數據，今年3月，汽車行業銷量預估達238萬輛，年增66.8%，乘用車銷量較去年大增73.4%，商用車銷量年增55.5%；其中Tesla 3月份新增車登記達34,636架，較2月的18,155架，大增1倍，較去年同期增近2倍。

中國市場需求急增，預料中國全年的汽車銷售將自2017年後，首次錄得正增長，這亦帶動Tesla首季全球交付汽車數量達18.5萬架，較市場預期16.9萬架更好。

另外，一輛「無人駕駛」的Tesla周六（17日）晚在美國德克薩斯州發生車禍，導致車上兩名乘客死亡。當地警方指，汽車為2019年款Model S，兩名遇難者一名坐在前座，另一名坐在後座，汽車高速行駛未能及時轉彎而撞上一棵樹，目前看似駕駛位置上並無司機，案件仍在調查之中，Tesla亦未就事件回應。

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