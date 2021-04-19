●中國鐵塔（788）公佈，今年首季收入為211.51億元人民幣（下同），按年增加7.4%。當中運營商業務收入為198.22億元，按年增加4.6%；跨行業業務收入為8.79億元，按年增加55.3%；能源經營業務收入為3.77億元，按年增加2.25倍。EBITDA為155.53億元 ；純利為16.94億元，按年增加16.7%。

●李寧（2331）公佈，今年首季李寧銷售點（不包括李寧YOUNG）於整個平台的零售「流水」按年錄得80%至90%高段增長；線下渠道（包括零售及批發）錄得80%至90%低段增長。在中國，李寧銷售點數量（不包括李寧YOUNG）共5,784個，按年減少128個，當中零售業務淨減少24個，批發業務淨減少104個。 李寧 YOUNG 銷售點數量共1,015個，按年減少6個。

●遠大醫藥（512）公佈，集團旗下附屬公司 Grand Medical Pty Ltd正在開發，用於重症感染領域的全球創新藥物STC3141，日前已獲得批准在比利時開展用於治療COVID-19的IIa期臨床研究。是次研究旨在研究和評估藥物，在治療因感染COVID-19所引發的病毒性肺炎重症患者中的安全性和有效性，進一步擴大產品的適用範圍，積累更多資料綜合評估後期臨床試驗的風險和獲益，以加快產品的全球開發進程。

●中國建材（3323）發盈喜，預期今年首季純利將按年大增2倍， 增幅主要由於主要產品銷量大幅增加所致。

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