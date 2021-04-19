《彭博》引述交易文件，美團（3690）以每股265至274元，先舊後新配售1.87億股股份，集資495億至512億元，以美團今日收市價289.2元計，折讓僅5.3%至8.3%。此外，美團今早公佈延遲年度股東週年大會，同時為為釐定有權出席2021年度股東週年大會，及於會上投票的股東身份，公司將暫停辦理股東登記手續的期間亦會變更。

另美團再向股東之一騰訊（700）配售4億美元（31億港元）股份；以及發行30億美元（約234億港元）零息債券。是次融資規模高達100億美元（780億港元）。

中央結算系統（CCASS）上周顯示美團倉位大變，有投資者從實名持股將股份移至CCASS系統內，交由高盛持倉，涉及5.85%或3.01億股。市場傳出美團正部署配股約100億美元（約777億港元），但美團當時否認股東有意拋售離場的傳聞，指市場相關猜測均不屬實，而今日《彭博》亦提到，高盛及美銀是股票及債券發行的聯席全球協調及聯席簿記行。

美團沒有回應，但今日有報道指，公司新一代自研無人配送車已在北京順義正式營運，據消息人士指，美團此次籌得的資金將大力投入科技創新，用於對無人配送等科技研發及一般企業用途。

在最近一次財報電話會議上，王興就表達了對於前沿科技的關注，稱前沿科技是美團關注的重點領域，並在電話會上首次披露了美團無人配送的落地進展。疫情期間，美團在北京順義區進行了無人配送的落地營運並成功完成了15,000多張定單，還在深圳對美團無人機（無人駕駛飛行器）進行了空中配送測試。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑分析，美團配股為利淡消息，攤薄市場份額。他表示美團早前宣佈發展社區團購，因此公司集資實屬正常，而是次配股折讓幅度較少，預料市場反應不大。在股價影響方面，他指目前難以預測，如明日市況造好，將會減少對美團股價的影響。

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