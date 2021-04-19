台灣《蘋果日報》2003年創刊時，以港星鍾麗緹躺在一堆蘋果旁以「一咬上癮」作宣傳，更因「推廣價」5元（新台幣，下同）一份，即引發當時傳出《聯合報》、《中國時報》減價至10元迎戰。

《台蘋》於2003年5月正式發行，正值沙士疫情肆虐，當年報道指，中午以後各家超商報架上已經見不到蘋果蹤影，一大早幾家超商就已經賣完。時任台灣《蘋果日報》行銷總監張翠芬於當日上午10點，宣佈60萬份已經賣完。當年年報指，壹傳媒（282）投資7.08億港元在台灣出版《蘋果日報》，聘請了482名編採人員，上架當日的廣告版面收入逾2,000萬，以當時來說是相當高的數字。

當時集團創辦人黎智英登陸台灣時，曾以一個香港人的身份，表明《台蘋》每天銷量要達40萬份，至2005年上半年《台灣蘋果日報》每日銷量增加17.7%至約53.14萬份，讀者人數達263.7萬人，成績斐然。至2006年10月，集團創辦免費報章《爽報》（台灣），每日發行約10萬份，引發當地免費報章大戰，《爽報》（台灣）至2018年正式停刊。

2012年《台蘋》曾傳出賣盤消息，當時報道指，由於金融海嘯，加上壹電視的計劃不順暢，集團有意以5億美元（約39億港元），連同《台灣壹週刊》、《爽報》等一併出售，潛在買家包括中國信託慈善基金會董事長辜仲諒、台塑集團總裁王文淵、龍巖集團董事長李世聰，旺旺中時媒體集團總裁蔡衍明等。

不過交易受到台灣政府關注，擔心賣盤後被中國勢力控制。至2013年《彭博》引述時任公司發言人Mark Simon指出，出售印刷媒體計劃已取消，但出售電視業務的商討則繼續，壹傳媒在台灣將回歸印刷媒體。

最終於2013年時，台灣多媒體企業年代集團董事長練台生以14億元新台幣（約3.86億港元）買入壹電視，壹電視正式脫離壹傳媒。

近年壹傳媒亦多次在台售出物業，如2018年將內湖區兩棟大樓，以17.94億元（約5億港元）賣給台灣人壽；翌年將壹電視大樓以14.5億元（約4億港元）售予中電開發後，又將壹同樂動畫所在的大樓賣給敏恩國際，成交價9.1億元（約2.5億港元）。

2019年4月《台蘋》曾推訂閱制，同年9月正式收費，但去年7月付費訂閱制正式取消；去年6月，《台蘋》證實，由於疫情影響，廣告收入銳減，營運虧損，分批資遣約140名員工，裁約13%員工。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略