美國公布嘅3月CPI高過預期，加上聯儲局官員以疫苗接種率達75%作收水門檻，令市場預計當局最快8月提早收水。另一邊廂，中國公布嘅首季GDP同工業增加值都低過預期，初步降低人行收水風險。雖然人行多次重申貨幣政策「不急轉彎」，但要注意「不急」唔係「不」！

上年各地因應疫情爆發放水救市，今年因應疫情受控收水亦合理。睇返中國經濟數據，工業增速差過預期，消費增速則好過預期，經濟動力轉向消費，反映需求加速追趕供給。年來受疫情重創嘅餐飲業，亦恢復到疫前水平。香港消費市道都開始pick up，餐飲股已見炒reopen。

上周五，富臨﹙1443﹚、稻香（0573）、經營潮州城嘅環科（657）分別炒高8.7%、9.4%、17.2%；不過，周一無晒鑊氣。爆疫年幾以嚟，餐飲業喺限聚限桌限乜限物下，唔少食肆結業，但亦有食肆逆市開店，例如太興﹙6811﹚、富臨，仲有「勿演懶肉」嘅譚仔！

日本丸龜製麵母公司東利多，4年前收購「譚仔雲南米線」同「譚仔三哥米線」品牌，重組成譚仔國際，上周四遞表在港上市。譚仔國際有148間餐廳，單計香港，有144間，唔及快餐同業大家樂（341）嘅285間、大快活（052）嘅157間、太興約150間，但以盈利計則最賺錢。

截至上年3月底止年度，大家樂收入79.6億元，賺7,363萬元；大快活收入30.3億元，賺6,087萬元；譚仔收入16.9億元，賺1.9億元，贏晒！12月年結嘅太興，收入28億元，賺1.2億元，都輸！留意返，譚仔毛利率達73.2%，認真和味，高過太興嘅70.6%、大家樂同大快活嘅9.2%；不過，大家毛利計法唔同，難以直接比較。

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