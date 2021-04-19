醫思醫療（2138）公佈，向新世界（017）執行副主席鄭志剛及Aspex Master Fund，以每股7.8元配售最多2,963.6萬股，佔擴大後已發行股本約2.69%，每股作價較昨日收市價7.68元溢價1.56%。受消息刺激，醫思醫療今日升10.4%，收報8.48元；新世界微升0.8%，收報42.6元。

公司表示，配售所得淨額為2.31億元，將用於擴大集團於香港及中國大灣區的診所網絡、併購及集團的一般企業用途。公司又稱，該事項將為集團引入策略投資者，以透過憑籍承配人於房地產及資本市場的資源，促進集團於香港及中國內地的發展。

新世界近年積極佈局醫養產業，於2018年投資逾10億元發展「仁山優社」品牌，於中港兩地提供中年養生、醫療復康、院舍護老及家居護理等全方位醫養服務，同系新創建（0659）亦擁港怡醫院、聯合醫務中國等醫療機構集團。

鄭志剛早前透過組建SPAC（特殊目的收購公司）於美國上市，全球高增長的醫療保健領域為其投資目標之一；他於新世界業績會上亦指，隨著市場對健康服務有更大需求，有意收購醫療相關的輕資產，亦考慮投資養老、物流及新經濟企業，強化現有的產業生態圈，並集中佈局在大灣區。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略