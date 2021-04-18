【本報訊】Bitcoin獲機構投資者投資、各大支付平台納入，認受性提高同時面對多國日益嚴厲的監管，先有土耳其禁止加密貨幣支付，又傳出美國財政部將出手防範透過數位資產來洗錢，連番打擊下，觸發Bitcoin再度暴跌至最低51,707美元，當中有40億美元被強制平倉。

各國的監管令市場對Bitcoin的信心減弱上月印度政府打算立法禁止加密貨幣，土耳其央行亦會於本月底實施禁令，原因包括缺乏對加密資產的監督機制和中央機構監管，加密貨幣市場價值可能會過於波動，而且數碼錢包可能會被盜或被非法使用，交易亦不可撤銷，造成不可恢復的損失。

40億美元衍生產品平倉

風雨飄搖之際，再傳出美國財政部將出手防範透過數位資產來洗錢，引發恐慌情緒，Bitcoin曾跌近15%至51,707美元。根據加密貨幣研究機構Messari的數據，是次Bitcoin大跌，令金融衍生品市場高達40億美元被強制平倉。以太幣亦曾跌逾11%，穿2,000美元關口，低見1,978美元。

另外，一向唱淡Bitcoin的貴金屬貿易商SchiffGold董事長Peter Schiff昨日於Twitter指，Coinbase上市可能是Bitcoin邁向死亡的開端，Bitcoin已墮入熊市。不過他的兒子Spencer Schiff留言反駁，「你已經錯誤預測了Bitcoin死亡157,863次，而這次你也錯了」。