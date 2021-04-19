資深投資者蔡志忠近期頻頻沽貨，繼上月底以6,800萬元沽出灣仔天樂里舖位後，近日再以8,000萬元沽出沙田石門京瑞廣場一樓OK Mall 153號舖位，共套現1.48億元。

億京旗下沙田石門安群街1號京瑞廣場二期商場，4至5年前推出發售，資深投資者蔡志忠及羅珠雄等斥資4.98億元購入該商場1樓全層約6萬方呎，後來入則改裝成為OK Mall商場，分間成188個舖位拆售，蔡氏等人售出186個舖位，套現約8.5億。餘下兩個舖位收租，分別租予大家樂及Play ground兒童遊樂場。

餘下萬呎巨舖待售待租

是次售出為連鎖飲食店「大家樂」承租的舖位，建築面積6,169呎，每呎售價約1.3萬。大家樂每月租金每月20萬元，新買家租金回報率約3厘。扣除大家樂舖位後，餘下另一個面積達11,956方呎「巨舖」，為一樓102A01舖位，前身租戶為一間名為Play Easy兒童遊樂場，租戶提早撤離。目前交吉出售，叫價為1.28億元，呎價1.07萬元。舖位同時叫價月租30萬元放租。蔡氏指出，近期沽貨並非看淡後市，是為旗下物業作適當配置，會考慮投資更具規模的項目。

教協斥5,942萬元購新蒲崗萬迪廣場3單位

另外，香港教育專業人員協會(簡稱教協) 新近斥5,942萬元購入新蒲崗大有街萬迪廣場9樓3個單位。按土地註冊處資料顯示，新蒲崗萬迪廣場9樓三個單位，面積約4,534方呎以5942萬元售出，登記買家香港教育專業人員協會。

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