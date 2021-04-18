花旗集團撤出亞洲等13個市場的零售業銀行業務，在美國銀行股市值排名第三、曾是股神巴菲特愛股的美國富國銀行（Wells Fargo），因早年過度擴張政策失誤，近年持續收縮海外業務及裁員。消息透露，去年第4季富國香港分行及亞太區，參與自願離職計劃及因出售資產而減少的員工約50人，今年以來該行已結束本港研究部，亦有財資業務銷售主管、炒房交易員及債券部等員工先後離職，本港縮減行動目前仍然繼續。

分析指，數碼化加促競爭兼疫情令營商惡化，以往賺開錢的市場「無乜肉食」，外資行將持續裁減沒有優勢的海外市場。

本報上周三向富國銀行香港分行發電郵查詢，惟截稿前未獲回覆，亦未能聯絡到該行發言人求證消息。

富國香港分行於2000年8月獲金管局批出持牌銀行牌照，該行在本港甚為低調，無涉足零售市場，主要從事與美資客戶相關的企業借貸及銀團融資、財資業務等，在本地金融市場不算活躍。

有知情人仕稱，該行數年前曾擴充本港業務，增聘交易員、債券及研究部員工，本港員工數目長時間維持約800人，但近年收縮。據悉，去年第4季該行推自願離職計劃，長期服務金按年資乘以整個月月薪計，較法例規定為佳，年度花紅亦可按比例發放，計劃對象包括銀團分銷及貸款部等各職級員工，單計該季，連同出售資產管理業務離開的員工，本港、中國及新加坡減少數目達4、50人。

去年7月外電報導，富國銀行集團計劃裁員數千人。消息說，本港亦有裁員，研究部今年結束，貿易融資相關人手亦減少，有炒房董事總經理級別的主管持續跳船，至於過去一年本港縮減員工的總數則未清楚，暫時亦無聽聞該行計劃撤離本港，但隨着裁減行動持續，相信員工總數只會遞降。

分析：富國在港及亞太區沒太大競爭優勢

曾任花旗香港及台灣行長的資深銀行家陳子政認為，富國銀行可能覺得在香港及亞太區沒有太大競爭優勢，本身基因亦不是積極拓展海外業務的機構，該行若持續縮減本港及區內規模，是完全可以理解的決定。他指金融業務數碼化，令市場透明度增加利潤壓低，以前賺開的溢價利潤（premium profit）難再維持，外資行在海外市場欠規模及經營成本較高，在商言商「不能賺到premium profit的話就冇理由繼續做」。

富國香港分行多年前承租金鐘太古廣場3期兩層樓面，據悉分別為13及27樓全層，每層樓面約1.6萬方呎（兩層共達32萬方呎），當時簽訂10年租約至2024年，並先後於2018年7月及2021年7月修訂租金。據了解，該行在太古城中心亦設有營運部門。

記者直擊太古廣場3期13樓及27樓，其中13樓內有租客使用，但門外未見水牌亦無接待處；轉至27樓，一踏出電梯大門，右方即為富國香港分行辦公室，並可看見集團紅色商標。

股神巴菲特長期持重倉

富國銀行是美國市值第三大銀行，較花旗更大，亦是美國最大型零售銀行之一；銀行界形容，富國在美國，猶如恒生（011）在本港市場地位，但離開本土在海外營運，富國則遠遠不及花旗等美資大行級數。富國銀行亦是上海商業銀行股東之一。

財資界指，富國香港分行在本地金融市場不算活躍，仍以坐債券及傳統金融工具為主，獲批與交易對手操作的信貸額度亦緊。

富國銀行曾是營運出色的美資大行，股神巴菲特長期持有重倉，但去年底股神亦開始大手減持愛股。該行由盛轉衰，徵結是2016年爆出假賬戶醜聞，集團時任舵手John Stumpf領導期間，因過度擴展出現不當銷售行為引發系統性問題，最後被監管當局重罰拖累股價下跌。去年底美國證券交易委員會宣布，正式起訴John Stumpf及該行前零售銀行高層。

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