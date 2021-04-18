【本報訊】香港逐步邁向「無現金城市」，渣打香港去年分行現金交易量減少三成，該行董事總經理暨香港區個人、私人及中小企業銀行部業務主管王麗珠（圖）表示，已啟動三年分行升級計劃，斥資2億元翻新部份分行，以騰出更多空間，提供理財策劃諮詢；又稱今年將增聘400名前線客戶經理及投資專才。

王麗珠表示，今年首季高端客戶總資產按年有雙位數增長，該行成功捕捉數碼大趨勢，網上財富管理收入按年升一倍，又稱低息環境持續，為尋求較理想回報，帶動首季流入理財產品的資金較去年平均多一倍。她續透露計劃今年底推出數碼個人化理財建議服務。

不會逼員工接種疫苗

講到客戶減少使用分行處理現金交易，王麗珠指出，現時有三分二客戶會同時使用分行及銀行手機應用程式，而且部份人仍習慣到分行約見客戶經理，進行較複雜的諮詢及尋求合適的理財產品。

她表示，銀行計劃斥資2億元翻新部份分行，以騰出更多空間，讓客戶有較大空間進行理財諮詢。

她續指出，渣打現時大約有70間分行，料三年分行升級計劃後，總樓面面積及分行數目大致不變，其中三間會變身成「綠色分行」進一步推行無紙化。

今年計劃增聘400位前線客戶經理及投資專才，目前已完成目標的10%。惟王麗珠未披露分行提升計劃能帶動幾多新收入。被問到會否要求前線員工接種疫苗，她回應稱，港府並無強制推行疫苗接種計劃，稱員工可按個人意願決定。