去年，在疫情嚴重期，眾多內銀股中，只有招行（3968）與郵儲行（1658）仍然保持升勢，餘者皆跌得很慘，內銀股股息率非常高，但是賺息蝕價。因此，電台、電視台財經節目中，打電話來問股票的聽眾觀眾中，甚少有人問專家是否該撈底，相反的，多是問該不該止蝕。

幸好，隨着疫情受控，內地銀行近日公佈的業績都不算差，因此，差不多所有大型內銀股如工行（1398）、建行（939）、中行（3988）、交行（3328）、農行（1288）股價於近期都創出52周新高，同時維持股息率至少5厘，應該說是有了相當的吸引力，下一個目標當然是期望創出數年前的歷史高位，估計最壞的情況已經過去。不過，要小心地方性銀行依然面對巨大的挑戰，反彈乏力。

一年多前，我受邀前往廣州參觀中滙（382）旗下的華商學院，回來香港後就決定買入中滙股票，持有至今，賬面利潤也已超過1倍有餘。不過，現價與今年年初的高位比較，還差28%，股價之所以從高位向下調整，是因為中滙曾經於今年1月19日以8.73元配售5,330萬股，集資4.65億元。今年初，中滙股價之所以能升上10.63元的歷史高位，是因為之前公佈了非常亮麗的業績，很快的，中滙又要公佈半年業績，相信也一定非常好，因為不久前中滙已有盈喜報告，現價8.3元甚至還低過年初的配售價，因此，短炒長揸皆可考慮。基本上，我看好中國的民營大專教育，中國人口眾多，讀書是求上進的最佳道路，但是，官辦大學的學額遠遠不足以滿足眾多的期望，民辦大學的需求非常大。

曾淵滄

財經評論員