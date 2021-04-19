Twitter現美國財政部擬查加密幣洗黑錢，使上周一直炒上bitcoin昨晚大瀉，一度跌近一成，從59,000美元水平跌至51,000美元，最新報56,811美元。包括以太幣和狗狗幣在內的其他熱門加密貨幣下跌並反彈，以太幣現跌1.94%，狗狗幣則升13.1%，報0.317美元。

《CNN》推測，bitcoin急劇下跌或是因Twitter上一則未經證實的傳言引發，傳言稱美國財政部正計劃打擊涉及加密貨幣洗黑錢。財政部未有回覆該社查詢。

根據加密貨幣研究機構Messari的數據，是次Bitcoin大跌，令金融衍生品市場高達40億美元被強制平倉。以太幣亦曾跌逾11%，穿2,000美元關口，低見1,978美元。

另外，一向唱淡Bitcoin的貴金屬貿易商SchiffGold董事長Peter Schiff昨日於Twitter指，Coinbase上市可能是Bitcoin邁向死亡的開端，Bitcoin已墮入熊市。不過他的兒子Spencer Schiff留言反駁，「你已經錯誤預測了Bitcoin死亡157,863次，而這次你也錯了」。

上週，交易平台Coinbase以860億美元估值上市，加密貨幣陷入狂熱情，隨後Dogecoin亦瘋狂上升500%。。加密貨幣的支持者們多年來一直堅持認為bitcoin、以太幣和其他加密幣可以徹底改變金融世界。

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