第一財經商業數據中心（CBNData）發佈《2020跨境出口電商行業白皮書》。

《白皮書》引述早前中國海關總署數據顯示，去年跨境電商進出口1.69萬億元人民幣（下同），按年增31.1％，其中出口1.12萬億元，增長40.1%。其中跨境電商以出口佔主導，去年佔比接近七成；今年首季度跨境電商出口增速遠超進口，高達69.3%。報告指，後疫情時代，跨境出口貿易正強勢來襲。

報告亦提到，疫情帶來的居家生活讓宅經濟需求迅速擴充線上渠道，越來越多的海外消費者習慣於電商購物，亞馬遜、ebay、巴西電商市場都迎來用戶的激增，線上消費成為「不可逆滲透」。2019年8月至2020年7月全球跨境電商包裹中，中國發出的包裹佔比60%，中國跨境電商出口物流需求在全球佔主導位置。

報告亦以天貓淘寶海外分銷平台為例，去年5月，一個月內，超過15萬間中小商家加入平台，入駐速度相當於過去一年的8倍。相信隨著數碼技術的發展，交易成本的降低，這樣的「微型跨國企業」會越來越多，成為全球貿易中的主力軍。

阿里：上月「新貿節」平台實際出口額同比增長1.29倍

阿里巴巴（9988）國際站公佈，上月剛結束「新貿節」，平台實際出口額按年增長1.29倍，訂單數量按年增長1.67倍，支付買家數按年增長1.25倍，反映線上展覽正逐漸成為外貿商家獲取訂單的新窗口。

以交易額來看，排名前三位的市場依次為美國、英國及澳洲，交易額同比增幅分別為1.75倍、1.52倍及1.31倍，反映海外買家需求快速上升，線上貿易增長趨勢強勁。

阿里巴巴國際站香港商家亦在今年的「新貿節」中收獲不錯的成績，香港商家的交易總額按年增幅達1.8倍，定單數按年增1.23倍，動銷賣家數及支付買家數增幅分別達73%及1.07倍。參展香港商家出口市場方面，首3位分別是美國、英國和法國，交易額按年增長分別為1倍、1.6倍及7.93倍；值得留意的是，出口總額前10名中，韓國、荷蘭和秘魯的出口額均錄得10倍以上增長，展現國際站的買家越來越多元，流量大，且觸及環球眾多市場。

行業方面，今年新貿節香港商家交易總額最高的為消費電子、美妝及個人護理、家居園藝及鐘錶珠寶行業，按年增長均在1.2倍以上。

阿里巴巴指，疫情令社會經濟進入「新常態」，數碼化新外貿也已經成為跨境貿易的大勢所趨。跨境貿易市場需求、買家採購習慣由線下轉向線上，商家關注點亦由之前的觀望，轉為積極探索線上，獲取更多客源，如使用數碼營銷及跨境電商平台等，冀找到生意增長的新方向和突破點。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略