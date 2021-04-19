未來兩星期，教育股將陸續派中期成績表，當中唯一已發盈喜的就是中滙集團（382），加上3月份獲CEO連番真金白銀增持（而非單純用公司錢回購），可視為博業績的首選。

盈喜通告預期，經調整純利將按年增長不少於30%，相當於1.96億人民幣；純利顯著增長主因：一、收生人數及學費增長；二、新收購帶來業績貢獻。以全年淨賺4億人仔計，現價預測市盈率僅18.8倍，市盈增長率（PEG）僅0.63，頗為吸引。CEO於上月三度增持中滙共52.6萬股，均價介乎7.2994至7.7256元，現價跟車不算太蝕章，以7.5元作為斬位即可，向上短期阻力位為8.7至8.8元，如突破可向前頂推進。

另一隻可留意股份為「在線導覽股」驢跡科技（1745），博五一黃金周前炒一轉。內媒引述消息指，從旅遊目的地搜索量、航班和酒店預訂量等先行指標來看，今年五一有望成為史上最熱黃金週，出遊人次或達到2億，其中紅色旅遊、跨省長線遊、探秘新秘境等廣受青睞。

走勢上，該股近日回調至50天線現支持後，上周四（15日）成交呈放量異動，股價大漲1成，頗有開車意味，加上大客攜程（9961）今日在港掛牌，且看能否短緩借勢爆一段，喜愛投機炒賣者不妨吼實。

筆者為證監會持牌人，持有中滙財務權益。

www.facebook.com/2012jason

www.instagram.com/ngailik.stocks/

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略