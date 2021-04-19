政府計劃放寬食肆人數，領展（823）今天推出1,400萬元餐飲現金券，支持受疫情重創的中式酒樓重振業務，市民周六、日最多消費滿500元，即可換取500元酒樓現金券。

領展表示，針對受疫情重創的中式酒樓，推出「喜筷」餐飲推廣活動，鼓勵光顧領展旗下59個商場的66家中式酒樓，總值1,400元。領展又指，將不斷留意疫情及市況發展，適時推出不同的推廣活動支持商戶。

當顧客在領展旗下指定商場內消費滿指定金額，即周一至五滿100元或周六及日滿500元，便可分別獲取100元或500元現金券，供中式酒樓使用，可用於堂食或外賣。

現金券將分階段送出，首階段由本周四（22日）開始，開放21個商場，包括港島區的興東商場、愛東商場、小西灣廣場、耀東商場；九龍區的彩雲商場、海富商場、啟田商場、樂富廣場、秀茂坪商場、順安商場、德田廣場、黃大仙中心、慈雲山中心；以及新界區的長發廣場、彩明商場、彩園廣場、富亨商場、富東廣場、良景廣場、T Town和禾輋廣場。

上載圖片得獎者獲贈4人晚飯

另外，領展亦推出活動，送出500份4人晚市套餐，供市民在20間中式酒樓使用。換取方法是市民先登記成領展會員，在本月20日至23日提交一張心目中的「喜筷」圖像，500名得獎者可於本月29日到選擇酒樓用餐。

須用安心出行才准放寬用餐人數

政府計劃推「疫苗氣泡」，有條件放寬食肆人數限制，包括餐廳要求食客必須使用「安心出行」應用程式，而員工要接種第一劑疫苗，便可開放6人一枱，堂食延至午夜12時；而如果食客已接種第一劑疫苗、員工完成兩劑接種，便可在可在「特定範圍」（Clean Zone）內開放8人一枱。不過，若不接受使用「安心出行」及讓所有員工接種疫苗，餐廳只能維持現時4人一枱和營業至晚上10時。

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