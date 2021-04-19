羅兵咸永道（PwC）報告顯示，中國內地在零售型「央行數碼貨幣（CBDC）」的成熟度，全球僅排第三，屈居巴哈馬和柬埔寨之下。

報告指出，目前有超過60間中央銀行研究數碼貨幣，由於普及金融（Financial Inclusion）的重要性越來越高，新興市場尤以零售型項目特別活躍，相反發達經濟體則由銀行及批發應用程式主導。

巴哈馬和柬埔寨之所以在零售型項目中領先，是因為CBDC項目已經投入使用，而中國仍處於試點階段。根據報告，只有23%零售型項目達到實施階段，近70%批發型項目正在測試。

PwC表示，CBDC將為國際貨幣格局走向現代化，作出重大貢獻，並與支付和金融基建緊密結合，為企業及金融機構數碼化創造大量機會。PwC全球加密貨幣負責人Henri Arslanian稱，公眾將是CBDC最大受益者之一，首次從央行獲得虛擬貨幣，是貨幣發展的重要里程碑。

在周日（18日）舉辦的博鰲亞洲論壇上，中國人民銀行副行長李波強調，數碼人民幣主要針對國內使用，目標並非要取代美元。

中國人民銀行前行長周小川亦表示，推出數碼人民幣最初只考慮科技發展，特別是手機終端可以方便大眾支付，並非想做跨境支付。他解釋，因跨境支付要考慮匯率、幣值穩定性等問題，加上通常會用美元作為國際貨幣，但很多新興市場和發展中國家不希望「本國美元化」，而美聯儲在制定貨幣政策時，只會考慮美國的自身利益。

隨着數碼人民幣進入試點階段，其他國家也加快步伐。瑞典已完成CBDC第一階段實驗，歐盟則預期未來4年內，完成推出數碼貨幣的工作；近期美國態度亦有改變，轉趨積極研究發行數碼美元的可能性。

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