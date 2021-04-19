恒指上周五一度上試29,000點，可惜未能企穩，周一再接再勵，截至中午收市前，高位見29,319點，中午收報29,215點，升232點，成交835億元左右。究竟呢次係真突破？抑或依然係假動作？後市可以點樣部署？

想知道專家最新分析，記得留意《午市急CALL》，繼續有證監會持牌人古天后和蘋果專欄作家唐牛同大家分析大市，同埋逆市部署心法，如果有股票問題，記得喺直播時透過Youtube留言，我哋會逐一解答。

午市急CALL｜恒指真突破？古天后、唐牛同你傾部署

日期：4月20日（二）

時間：12:45PM – 13:15PM

主持：Willa

嘉賓：證監會持牌人古天后

嘉賓：蘋果專欄作家唐牛

直播網址

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